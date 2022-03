Arrivano i parà russi a Kharkiv: "Attaccato un ospedale". Altre due città circondate

Nuova notte di guerra in Ucraina. I principali combattimenti sembrano prevenire dal sud del Paese. Qui l'esercito russo sta ultimando la conquista della strategica città di Kherson e ha circondato, assieme ai combattenti separatisti, la città portuale di Mariupol.

La notte a Kiev è trascorsa tra allarmi aerei e nuove esplosioni, seppur in lontananza. Non ci sono stati però nuovi raid in centro, come nel pomeriggio quando è stata colpita l'antenna della Tv, né nuovi combattimenti. I russi rimangono attestati attorno la città e hanno colpito Zytomir, importante città a 140 km da Kiev, possibile futura retrovia dell'attacco alla capitale.

I maggiori scontri si sono avuti nel sud del Paese. Diversi video diffusi in nottata hanno chiarito definitivamente la presa russa di Kherson. I soldati di Mosca sono in città e ne controllano buona parte del territorio urbano. Lo ha confermato anche il sindaco Igor Kolykhayev, secondo cui i russi controllano l'aeroporto, la stazione e il porto.

Poco dopo le 8:30 del mattino è arrivata la conferma da Mosca. Il ministero della Difesa russo ha annunciato ufficialmente la conqusita di Kherson. Si tratta di una svolta importante. Con i suoi 300mila abitanti, è la prima grande città ucraina in mano russa. Inoltre la sua conquista ha aperto adesso la porta all'avanzata delle truppe verso Odessa.

Molta tensione a Mariupol. La città con il più importante porto ucraino sul Mar d'Azov, è oramai chiusa in una sacca dopo l'avanzata da ovest dei russi e da est dei separatisti di Donetsk. Mariupol è presidiata dal Battaglione Azov, uno dei più temuti e più attrezzati. Molti civili nei giorni scorsi, durante i tentativi di evacuazione, sono stati respinti dagli stessi ucraini. Si teme, in caso di assalto finale, un bagno di sangue.

Separatist sources have released a message asking residents of #Mariupol to evacuate "in order to save your life, that of your children and loved ones". They claim to have set up two humanitarian corridors.



Those who followed the Syrian civil war know exactly what that means