Bomba del premier portoghese "L'Olanda vuole uscire dall'Ue?"

Cresce giorno dopo giorno la tensione tra gli Stati dell'Ue. L'emergenza sanitaria provocata dal nuovo coronavirus sta mettendo a dura prova l'Unione che sembra essere sempre più spaccata. Il nervosismo è evidente e tra Paesi non mancano gli attacchi diretti. L'ultimo, in ordine di tempo, è stato sferrato dal premier portoghese, Antonio Costa. Nel mirino del primo ministro c'è (ancora una volta) l'Olanda.

Pochi giorni fa, Costa si era scagliato contro il ministro delle Finanze olandese definendo "ripugnanti" le sue parole. Il ministro Wopke Hoekstra aveva chiesto alla Commissione di avviare un'indagine sui Paesi che hanno dichiarato di non avere margine di bilancio per fronteggiare l'emergenza nonostante l'area euro stia facendo registrare una crescita da sette anni. " Questo discorso è ripugnante nel contesto dell'Unione europea. E dico ripugnante perché non eravamo preparati, nessuno era preparato ", aveva tuonato Antonio Costa. " Se la Ue vuole sopravvivere è inaccettabile che un responsabile politico, di qualsiasi Paese, possa dare una risposta del genere a una pandemia come quella che stiamo vivendo ".