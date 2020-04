Ora il Pentagono "svela" gli Ufo: ecco i video degli avvistamenti

Nuovi video sugli Ufo sono stati oggi resi pubblici dalla Difesa Usa, con l'autorizzazione del Pentagono alla diffusione di tre filmati realtivi a oggetti volanti non identificati. I video in questione erano stati però, precisa AdnKronos, già lasciati filtrare al pubblico di tutto il mondo anni addietro. I medesimi file, inoltre, erano desegretati.

I tre video il cui rilascio è stato concesso oggi in via definitiva dai vertici militari americani, puntualizza The Hill, sono stati girati in anni diversi: uno nel 2004 e gli altri due nel 2015.

I filmati erano stati appunto già sottoposti all'analisi del pubblico, spiega un comunicato del dipartimento della Difesa a stelle e strisce, una prima volta nel 2007 e poi di nuovo nel 2017.

La stessa nota fa sapere inoltre che i video in questione sono stati girati da piloti in forza alla Marina degli Stati Uniti e che immortalano fenomeni nel cielo che ad oggi restano ancora " non identificati ".

Tuttavia, pur essendoci ancora dubbi circa la natura degli oggetti avvistati dai piloti e ripresi da quei tre filmati, il Pentagono ha oggi chiarito che gli stessi non forniscono comunque alcuna rivelazione sull'esistenza di capacità o sistemi di particolare importanza. Né aggiungono elementi significativi alle tante indagini in corso sugli Ufo.

La diffusione dei tre file, inoltre, è stata oggi presentata dalla Difesa di Washington, riferisce The Hill, come intesa a " fugare le speculazioni del pubblico " sulle informazioni riguardo agli avvistamenti di oggetti misteriosi contenute negli archivi governativi americani.