Usa, autobomba esplode nel centro di Nashville: "Un atto intenzionale"

Una violenta esplosione è avvenuta alle 6,30 ora locale nel centro di Nashville, in Tennessee, nella zona turistica compresa tra Second Avenue e Commerce Street. A saltare in aria, secondo le prime informazioni, sarebbe stato un camper parcheggiato di fronte al palazzo della compagnia telefonica At&T.

Dal luogo della deflagrazione, dove sorgono numerosi bar e ristoranti, si sono alzate fiamme ed una densa colonna di fumo nero. A terra, invece, vi è un vasto tappeto di vetri. Gli edifici attorno al luogo dell’esplosione sono stati colpiti ma, almeno per il momento, non sono segnalate vittime. Sarebbero tre, invece le persone trasportate in ospedale: i feriti, per fortuna, non verserebbero in pericolo di vita.

Sul posto sono immediatamente giunti i vigili del fuoco, la polizia, gli investigatori di Fbi e del Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives per mettere insicurezza l’area e per raccogliere elementi utili per le indagini. La polizia di Nashville, tramite il suo portavoce Don Aaron, ha annunciato che l’esplosione che ha scosso Nashville è stato "un atto intenzionale" . Le forze dell’ordine erano state allertate per un veicolo sospetto: ricevuta la segnalazione avevano inviato una squadra per indagare prima che il mezzo esplodesse.

These are pictures from 2nd Avenue south. Windows were broken out from explosion area to Broadway. Please AVOID this area! Media staging is at 2nd Avenue south and KVB. pic.twitter.com/tocdpHWFgj — Nashville Fire Dept (@NashvilleFD) December 25, 2020

"Sembrava una bomba. È stata così forte", ha dichiarato ad Associated Press Buck McCoy, un testimone che vive nella zona. L'uomo ha raccontato che "c'erano quattro auto in fiamme e anche gli alberi erano a pezzi" e ha spiegato che la sua casa è stata danneggiata. "Tutte le finestre, ogni singola finestra è stata distrutta. Se fossi stato lì in piedi sarebbe stato orribile", ha evidenziato McCoy.

"Adesso è una questione di sicurezza pubblica garantire che tutti vengano individuati e assicurare che la diffusione delle fiamme non si estenda" , ha spiegato ad Associated Press Michael Knight, portavoce del Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (Atf). Sarà l'Fbi a guidare le guida delle indagini sulla esplosione avvenuta nella mattina di Natale. Lo riferisce il portavoce del Bureau. L'Fbi è l'agenzia responsabile delle indagini su crimini federali come atti che includono esplosivi e atti terroristici.