Usa, il caso della famiglia fatta scendere da un aereo perché puzzava

La disavventura capitata lo scorso gennaio a una famiglia americana, fatta scendere da un aereo a causa dell’ “odore dei loro corpi” , sta producendo in questi giorni conseguenze giudiziarie.

La vicenda è stata ricostruita ultimamente dalla Bbc e ha come protagonisti Yehuda Yosef Adler, sua moglie Jenny e la loro figlioletta, tutti residenti nel Michigan.

Questi hanno infatti dovuto subire l’umiliazione di essere evacuati da un aereo dell’American Airlines perché “puzzavano” .

In base alla testimonianza delle vittime dello spiacevole episodio raccolta dal network, il personale di servizio su quel volo, in partenza da Miami e diretto a Detroit, avrebbe appunto esortato gli Adler ad abbandonare i loro posti, su cui erano seduti da neanche cinque minuti, poiché vi era allora un’ “emergenza in corso” .

Una volta fatti scendere dal velivolo i tre passeggeri indesiderati e accompagnati a un gate d’imbarco dell’aeroporto di Miami, gli addetti della compagnia avrebbero risposto alle proteste del capo-famiglia affermando che l’evacuazione incriminata sarebbe stata sollecitata dal pilota in persona e dettata dal “cattivo odore” emanato dei tre passeggeri.

Uno dei rappresentanti dell’American Airlines, prosegue la ricostruzione messa a punto dell’emittente londinese, avrebbe quindi fatto commenti diffamatori verso gli Adler, attribuendo la loro puzza al loro essere ebrei ortodossi. Gli aderenti a tale ramo tradizionalista del credo israelita, avrebbe esternato in quel frangente l’impiegato, avrebbero infatti l’abitudine di “lavarsi solo una volta a settimana” .

Le vittime della disavvenuta avrebbero reagito alle controverse dichiarazioni dello staff di American Airlines pregando gli addetti al gate di “provare se emanavano veramente un cattivo odore” . Gli Adler, rimarca sempre la Bbc, avrebbero poi chiesto a circa una ventina di persone allora in transito nell’aeroporto di testare se i primi puzzavano davvero, ma nessuna di queste avrebbe avvertito odori sgradevoli promanare dai vestiti o dalla pelle dei tre cittadini del Michigan.

Questi ultimi avrebbero concluso la spiacevole giornata in una stanza d’albergo messa a disposizione dalla compagnia aerea, che ha anche pagato loro il servizio-pasti e il volo che, la mattina dopo, li ha fatti tornare a Detroit.

Gli Adler hanno però subito lamentato il fatto che non era stato loro permesso di recuperare i propri bagagli rimasti sul velivolo da cui erano stati fatti scendere in precedenza per colpa della “puzza” .

Il presunto atteggiamento discriminatorio di American Airlines è stato alla fine denunciato di recente dal capo-famiglia, fa sapere l’organo di informazione d’Oltremanica, presso una Corte texana.

Il signor Adler ha infatti citato in giudizio l’azienda accusandola di “oltraggio” , “violenza morale” e “discriminazione fondata su motivi religiosi” .

La società ha immediatamente ribattuto le contestazioni della presunta vittima di maltrattamenti negando, riferisce il network citando un comunicato della medesima compagnia, che i tre cittadini del Michigan sarebbero stati esortati a scendere dall’aereo per ragioni legate alla loro fede.

La nota di American Airlines prosegue rilanciando la versione secondo cui, su quel volo in partenza da Miami, gli Adler “puzzavano” e il loro forte odore avrebbe allora causato le lamentele di diversi passeggeri, delle hostess e degli steward.