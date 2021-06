Entra in classe "travestita da Hitler". Bufera in una scuola elementare

È polemica nello Stato americano del New Jersey per quanto capitato in una quinta elementare della scuola Maugham, nella cittadina di Tenafly, dove una bambina di 9 anni ha " impersonato " Adolf Hitler in classe. La trovata della bambina, che ha inevitabilmente innescato tantissime polemiche, rispondea a un compito assegnato agli alunni dalla maestra, ossia " focalizzare un determinato personaggio storico " e tale studentessa ha quindi deciso di approfondire la vita del dittatore nazista, scrivendo innanzitutto un saggio che elencava i " risultati " del Fuhrer e presentandosi addirittura in classe " travestita come lui ".

Oltre a presentarsi davanti a maestra e compagni travestita da Hitler, la bambina ha appunto scritto anche un saggio, vergato a matita, facendo finta che l'autore di quelle pagine fosse il dittatore in persona: " Il mio più grande successo è stato quello di unire una grande massa di tedeschi e austriaci dietro di me. Sono stato piuttosto bravo, vero? Ero molto popolare e molte persone mi hanno seguito fino alla morte. La mia convinzione nell'antisemitismo mi ha spinto a uccidere più di 6 milioni di ebrei ". Tale elaborato, firmato " Adolf Hitler ", è stato quindi esposto per settimane, da inizio aprile, su una bacheca nel corridoio della scuola elementare