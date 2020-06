Usa, muore David Dorn, poliziotto afroamericano in pensione

Ci sono vite che valgono meno delle altre. È il caso di David Dorn, afroamericano di 77 anni e ufficiale della polizia in pensione, morto martedì in diretta Facebook mentre cercava di difendere un negozio dall'assalto dei manifestanti, a St. Louis. Dorn è morto a seguito di alcuni colpi di armi da fuoco, secondo quando ricostruito dal commissario di polizia, John Hayden. L'uomo si era ritirato dal dipartimento di polizia di St. Louis nel 2007 e dal 2008 era il capo della polizia di Moline Acres, piccola città del Missouri. Per la sua morte nessuna marcia, nessuna protesta, né indignazione: la dice lunga su cosa siano diventate le proteste scoppiate negli Stati Uniti dopo la morte di George Floyd. La moglie di David Dorn, riporta Abc News, Ann Marie Dorn, ha spiegato che suo marito era un amico del proprietario del banco dei pegni e controllava spesso l'attività quando si attivavano gli allarmi.

La morte di Dorn è arrivata in una notte da dimenticare per la polizia americana. Nelle stesse ore un ufficiale di polizia è stato attaccato a New York City e quattro poliziotti sono stati uccisi a St. Louis dopo che le manifestazioni in tutta la nazione a seguito della morte di Floyd sono diventate sempre più violente. L'ufficiale del dipartimento di polizia metropolitana di Las Vegas Shay Mikalonis, 29 anni, è stato gravemente ferito mentre fronteggiava violenti manifestanti fuori dal Circus Hotel & Casino a Las Vegas. Nel frattempo, la polizia uccideva un uomo pesantemente armato che sembrava indossare un'armatura davanti a un tribunale federale nelle vicinanze.