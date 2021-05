Velocista costretta a gareggiare contro i trans: censurata la sua denuncia

Il caso degli atleti transgender nelle competizioni ufficiali è piuttosto controverso. Sono diverse le atlete che hanno denunciato pubblicamente l'impossibilità di gareggare alla pari quando, nelle competizioni femminili, partecipano anche atlete transgender la cui struttura fisica è, per ovvi motivi, di matrice maschile. L'ultima è stata Chelsea Mitchell, la più veloce atleta del Connecticut. Tuttavia, il suo intervento pubblico su una tribuna dello Usa Today ha ricevuto non poche critiche, fino alla definitiva modifica apportata dalla redazione per " allineare il linguaggio " della ragazza a quello utilizzato normalmente dalla redazione. Con tanto di scuse se qualcuno possa essersi sentirsi offeso dalla parola "maschio" utilizzata dalla Mitchell al posto di "trans".

Chelsea Mitchell è una promessa dell'atletica americana. I suoi tempi sono sempre stati ottimi e ha segnato numerosi record nel suo Stato. Vinceva, con merito, tutte le gare finché nelle sue competizioni non hanno iniziato a gareggiare due atlete transessuali, che identificandosi come donne in base ai nuovi regolamenti possono partecipare alle gare femminili. Gareggiano e vincono le competizioni statali e scolastiche, oscurando le colleghe. " Quando ero stata costretta a correre con atlete dal corpo maschile… ", ha scritto Chelsea Mitchell nell'occhiello del suo articolo. Poco dopo, la redazione di Usa Today è intervenuta per modificare, senza informare l'autrice, l'occhiello e tutte le altre parti dell'articolo che riportavano le parole "maschio" o "maschile".

" Nota dell’editore: questa colonna è stata aggiornata per riflettere gli standard e le linee guida di stile di Usa Today. Ci dispiace che sia stato usato un linguaggio offensivo ", si legge ora nella tribuna. Eppure, Chelsea Mitchell aveva solo raccontato la sua esperienza personale di atleta, raccontando che " i corridori maschi hanno enormi vantaggi fisici ". E lo dimostrano i fatti. Da quando le due atlete transgender hanno iniziato a partecipare alle gare femminili, Chelsea Mitchell (e di conseguenza tutte le altre) sono state scansate dai due gradini più alti del podio. " Ogni volta che scendiamo in pista conosciamo il risultato prima ancora che inizi la gara. Un’ingiustizia biologica non scompare grazie a ciò che qualcuno crede sull’identità di genere ", ha detto Alanna Smith, una delle ragazze che insieme a Chelsea Mitchell sono in causa contro la politica del Connecticut.