Video choc: pezzo di carne cruda prende vita e inizia a muoversi su un tagliere

Su Internet sta girando un video che mostra un pezzo di carne cruda “ prendere vita ” e muoversi sopra un tagliere. L’inquietante ripresa ha in poco tempo attirato l’attenzione di tantissimi utenti, fino a registrare quasi un milione di visualizzazioni e circa 13mila commenti. Il clip citato sarebbe stato girato in un appartamento a Temerloh, nello Stato malese di Pahang. A documentare con la videocamera il bizzarro episodio è stata un’artista donna locale di nome Tero. È stata proprio lei a postare su Twitter, il 31 luglio, il filmato della carne che si è improvvisamente animata mentre l’artista e sua madre stavano preparando la cena.

Nel dettaglio, la ripresa mostra una bistecca cruda adagiata su un tagliere da cucina, quando, a un certo punto, appare il dito indice di una donna che tocca il pezzo in questione. Una volta toccata, la bistecca comincia a muoversi.

La cuoca allora, terrorizzata, prende a girare e rigirare il pezzo di carne che sembra avere preso vita, ma quello continua a tremare e a battere come un cuore.

La pubblicazione su Twitter del raccapricciante video è stata accompagnata da Tero con la seguente didascalia: “ Perché la carne si sta muovendo? Mia madre non vuole cucinarla perché ha paura! ”.

GUYS KENAPA DAGING KORBAN NI GERAKKKKKK



Mak aku taknak masak sebab takut pic.twitter.com/XRma8VIUqH — Yo! Artist (@tterororo) July 31, 2020

In un altro tweet, l’artista malese ha quindi illustrato come lei e la madre, spaventate, sono alla fine riuscite a fermare la bistecca pulsante: “ Ci siamo sentite inizialmente un po’ scioccate e atterrite, ma, dopodiché, abbiamo fatto finta che non stesse succedendo niente. Eravamo leggermente turbate per il fatto che non avevamo alcuna idea delle cause del fenomeno. Alla fine, la carne ha smesso di muoversi quando mia madre ha deciso di chiuderla in frigorifero ”.

Alcuni internauti che hanno commentato il clip della carne cruda hanno ipotizzato che le pulsazioni del pezzo incriminato rappresentino un caso di “ memoria muscolare ”, ossia un fenomeno per cui, quando la carne è così fresca, le terminazioni nervose dell'animale sono ancora vive e possono provocare strani movimenti a scatti.

Molti altri utenti, invece, insistono con le ipotesi più singolari oppure ammettono la loro ignoranza circa le origini dell’inquietante disavventura domestica.

Lo scorso anno era accaduto un episodio simile, allora però andato in scena in un ristorante. In quella ripresa era stato immortalato un pezzo di pollo crudo, servito all'interno di un piatto, iniziare a muoversi e a trascinarsi fuori dal medesimo piatto, fino a cadere dal tavolo del locale e a finire per terra.