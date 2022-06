Violenta offensiva russa nel Lugansk | La diretta della guerra

Nelle ultime ore dobbiamo segnalare una violenta offensiva russa nel Lugansk. Secondo quanto riportato da fonti militari di Kiev, le forze del Cremlino starebbero attaccando contemporaneamente da nove direzioni. " La contesa feroce per il Lugansk continua e gli invasori russi stanno cercando di attaccare contemporaneamente da 9 direzioni diverse ", ha scritto, in un post su Facebook, il comandante in Capo delle Forze Armate dell'Ucraina, Valeriy Zaluzhny. "I l nemico ha concentrato le sue principali risorse offensive nel Nord della Regione e sta sferrando contemporaneamente nove attacchi diversi ", si legge nel messaggio in cui si ricorda, una volta di più, la centralità di Severodonetsk, " città chiave nel sistema di difesa dell'intero oblast di Lugansk ".

Secondo quanto riportato dal think tank Institute for the Study of War, l’esercito russo ha lanciato assalti di terra contro Severodonetsk e gli insediamenti nelle sue vicinanze, senza tuttavia esser ancora riuscito a prendere interamente possesso della città. Mosca ha lanciato operazioni offensive anche attorno all’autostrada T1302 Bakhmut-Lysychansk, nel tentativo di tagliare le linee di comunicazione di terra ucraine a Lysychansk, e provato ad avanzare lungo l'autostrada E40 fino a Slovyansk e a sud-est di Izyum. Si segnalano, inoltre, combattimenti intorno a Kharkiv e, spostandoci da est a sud, anche a Zaporizhia e Kherson.

Intanto il blocco occidentale ha annunciato ulteriori aiuti militari per l'Ucraina. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha promesso ulteriori aiuti militari a Kiev per un valore di 1 miliardo di dollari. Nella lista dovrebbero trovare spazio armi di difesa costiera, sistemi missilistici avanzati, artiglieria e munizioni per supportare le operazioni ucraine. I membri della Nato hanno inoltre fatto sapere che continueranno a fornire all'Ucraina armi pesanti e sistemi a lungo raggio, pianificano di concordare un nuovo pacchetto di assistenza dopo le consultazioni con il Ministero della Difesa ucraino. Ricordiamo che questa tornata di aiuti militari è di fondamentale importanza per consentire agli ucraini di resistere all’onda d’urto russa nel Donbass.

La diretta

Ore 7:30 | Cremlino: "Negoziare con Usa estensione trattato nucleare"

La Russia e gli Stati Uniti devono negoziare l'estensione del trattato 'Start' finalizzato a limitare o a diminuire gli arsenali di armi di distruzione di massa, come le armi nucleari. Lo ha detto giovedì il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov nel corso di una intervista all'agenzia di stampa Ria Novosti. E' una questione importante per la sicurezza globale, ha aggiunto, sottolineando che l'operazione militare russa in Ucraina non è un buon motivo per evitare di parlarne. Rispondendo a una delucidazione su una possibile guerra nucleare, Peskov ha risposto di credere "che oggi i media dovrebbero essere abbastanza professionali da non porre domande del genere, e coloro che vengono intervistati dovrebbero essere abbastanza saggi da non rispondere a tali domande".

Ore 6:30 | Lungo vertice Draghi-Macron-Scholz su treno per Kiev

È durato circa un paio d'ore il vertice tra il premier Mario Draghi, il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz a bordo del treno ucraino che li sta portando a Kiev. Lo ha constatato l'ANSA sul posto. I tre leader si sono incontrati in un vagone subito dopo la partenza del convoglio ieri sera, in vista dell'incontro di oggi con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Obiettivo della visita è portare "un messaggio di unità e piena coesione dei Paesi Ue" nel condannare la Russia e aiutare l'Ucraina.

Ore 6:00 | Biden: "Usa forniscono a Kiev 1,2 mld in assistenza-sicurezza"

"Questa mattina ho parlato con il Presidente Zelensky per discutere della brutale guerra in corso con la Russia". Così il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, in un messaggio su Twitter. "Ho ribadito il nostro impegno a sostenere l'Ucraina e ho condiviso il fatto che gli Stati Uniti stanno fornendo oltre 1,2 miliardi di dollari in assistenza umanitaria e in sicurezza"

This morning, I spoke with President Zelenskyy to discuss Russia’s brutal and ongoing war against Ukraine. I reaffirmed our commitment to stand by Ukraine and shared that the United States is providing over $1.2 billion in additional security and humanitarian assistance. — President Biden (@POTUS) June 16, 2022

Ore 5:30 | Nel Lugansk russi attaccano da 9 direzioni

