Viveva nascosta nel mercato: scoperta una famiglia a Wuhan

Si era nascosta dove tutto è iniziato. Una famiglia cinese di quattro persone è stata trovata nel mercato di Wuhan dove, lo scorso dicembre, è scoppiata l'epidemia di coronavirus. Papà, mamma, il loro figlioletto e un nonno, avevano trovato riparo dalle autorità proprio nel focolaio del virus, nascosti tra i banchi vuoti.

I quattro, come riporta il Corriere, sono stati scoperti oltre due mesi dopo la chiusura del mercato (1 gennaio 2020) da una squadra sanitaria che nei giorni scorsi è stata incaricata di disinfestare di nuovo l'area sigillata. La famiglia, che si nascondeva nell'epicentro dell'epidemia, è stata subito sottoposta agli esami medici del caso ed è risultata negativa ai test. Come spiega la stampa locale, i quattro sono stati comunque messi in quarantena in un albergo.

Non sono ancora note le motivazioni che hanno spinto la famglia a nascondersi nel mercato cinese dove venivano venduti anche animali vivi selvatici. Secondo le prime indiscrezioni, i due genitori si sarebbero rifiutati di spiegare la loro scelta. E così, quando le autorità, dalla metà di gennaio, hanno disposto la quarantena per la megalopoli, loro si sono rifugiati nel mercato. Dagli accertamenti svolti dalle forze dell'ordine è emerso che il padre di famiglia è un commerciante del mercato della città. Una volta scoperti, i quattro sono stati visitati e messi in isolamento.

Nel frattempo, la megalopoli da 11 milioni di abitanti si prepara a riprendere vita. I numeri dei contagi iniziano a crollare e gli ospedali da capo allestiti per affrontare l'emergenza vengono chiusi. Il governo della provincia di Hubei ha inoltre annunciato la graduale " ripresa del lavoro e della produzione ". In particolare, trasporti pubblici,forniture mediche e produttori di beni di prima necessità, così come alcune industrie ripartiranno a breve. Le altre attività invece dovrebbero riprendere la produzione solo dopo il 20 marzo.