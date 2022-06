La rivelazione Usa: "La Russia ha già perso" | La diretta della guerra

Mentre infuriavano i combattimenti nel Donbass, da Berlino, dove si è recato per un incontro sulla sicurezza alimentare, il segretario di Stato Usa Anthony Blinken ha commentato le ultime notizie provenienti dall'Ucraina. E, in particolare, il titolare della diplomazia di Washington ha puntato il mirino sui presunti falliti obiettivi della Russia nell'attuale campagna militare. "L'obiettivo di Putin era eliminare l'Ucraina - ha dichiarato dalla capitale tedesca - un paese indipendente e sovrano. Ha fallito. Un'Ucraina indipendente e sovrana durerà molto più a lungo di Putin". "Quanto alla sua campagna militare - ha proseguito Blinken - le forze russe hanno fallito pesantemente nel tentativo di catturare Kiev. Le piccole conquiste della Russia sono state tutt'altro che decisive e hanno avuto un costo straordinariamente alto. Decine di migliaia di soldati russi sono stati uccisi o feriti dall'inizio dell'aggressione e la Russia continua a perdere un gran numero di carri armati, aerei, navi, equipaggiamenti e munizioni". L'oramai prossima conquista di Severodonetsk, città da cui a breve gli ucraini dovrebbero ritirarsi, non ha cambiato l'orientamento dell'amministrazione Usa sul giudizio dell'andamento della guerra. Secondo Blinken anzi, Mosca sta guadagnando porzioni di territorio ma a un prezzo molto elevato e che potrebbe incidere sulle mosse future del Cremlino.

Le ultime novità dal fronte hanno inoltre portato ad ipotizzare un possibile blocco delle operazioni militari. Lo hanno sottolineato, in particolare, gli analisti del think tank Institute for the study of war. "Le truppe ucraine sono riuscite per settimane ad attirare quantità sostanziali di militari, armi ed equipaggiamento nell'area di Severodonetsk - si legge nell'ultimo report dell'istituto con sede a Washington - degradando le capacità complessive delle forze di Mosca". Dunque dalla capitale russa potrebbe giungere l'ordine, dopo la definitiva presa di Severodonetsk, di fermare o almeno rallentare l'iniziativa militare. Il tutto per permettere una riorganizzazione delle truppe e l'arrivo dei rinforzi per poi attaccare altre città del Donbass nel mirino di Mosca, a partire da Slovjansk e Kramatorsk.

La diretta:

Ore 8:13 | Londra: "Da inizio mese rimossi molti generali russi"

"Dall'inizio di giugno, l'Alto Comando russo ha molto probabilmente rimosso numerosi generali da ruoli di comando operativi nella guerra in Ucraina. Fra questi vi sono il comandante delle truppe aviotrasportate (Vdv), generale-colonnello Andrei Serdyukov, e il comandante del Raggruppamento delle Forze Meridionali, generale di armata Alexandr Dvornikov, il quale è stato probabilemente per un periodo comandante di tutte le operazioni". Lo si legge nell'ultimo report dell'intelligence britannica dedicato alla guerra in Ucraina. "É probabile - si legge ancora - che il comando del Raggruppamento delle Forze Meridionali passi al colonnello-generale Sergei Surovikin".

Ore 7:20 | Raid su Dnipro, ferita una donna

Poco dopo la mezzanotte diverse esplosioni sono state udite anche dal centro della città di Dnipro, capoluogo dell'oblast che si estende tra le due sponde del Dnper. I raid hanno riguardato anche la parte meridionale della regione e, in particolare, le cittadine di Shirokovskaya e Zelenodolsk. Così come dichiarato su Telegram dal capo dell'amministrazione regionale di Dnipro, "una donna di 60 anni è rimasta ferita a Zelenodolsk, mentre una casa di campagna è stata danneggiata".

Ore 5:00 | Blinken: "Russia ha già perso, Ucraina esisterà come Stato sovrano e durerà più di Putin"

"L'Ucraina si sta difendendo con grande coraggio e resilienza. La Russia ha già perso". Lo ha dichiarato, durante un evento in corso a Berlino sulla sicurezza alimentare, il segretario di Stato Usa Antony Blinken. "L'obiettivo di Putin era eliminare l'Ucraina - ha proseguito - un paese indipendente e sovrano. Ha fallito. Un'Ucraina indipendente e sovrana durerà molto più a lungo di Putin".