William e Harry con le mogli a Windsor: l'incontro a sorpresa tra i fratelli

Con la morte di Elisabetta II e la salita al trono di Carlo III, William è diventato ufficialmente l'erede al trono d'Inghilterra. Il figlio di re Carlo e di lady Diana ha parlato per la prima volta dopo la proclamazione ufficiale di suo padre e subito dopo è apparso in pubblico, presentandosi davanti al castello di Windsor dove, dallo scorso 8 settembre, i sudditi di sua maestà e non solo si sono radunati per posare un fiore e un pensiero per la regina.

Con lui c'era anche sua moglie Kate. I due hanno salutato la folla ma non erano soli perché, inaspettatamente, insieme a loro sono arrivati anche il principe Harry e sua moglie Meghan. I "fab four", come venivano soprannominati prima della Brexit, si sono mostrati nuovamente in pubblico a un evento ufficiale a distanza di molti anni. Questa è la prima volta che i due fratelli si fanno vedere in pubblico insieme dopo l'ultima occasione a luglio quando hanno partecipato alla cerimonia di presentazione della statua di lady D. A pesare sul loro rapporto, oltre allo strappo dei Sussex con la famiglia e al trasferimento negli Usa, il documentario e il libro annunciato da Harry, attesi come una bomba a Buckingham Palace. Tuttavia, non è detto che con la morte della regina, il principe Harry non decida di ritirare il libro e provare un riavvicinamento vero con la sua famiglia.

Al di là di quanto potrebbe accadere in futuro, i due figli di Carlo e di Diana si sono riuniti per passare in rassegna insieme, con le rispettive consorti, i mazzi di fiori lasciati dinanzi all'ingresso del palazzo reale in memoria e in onore della loro nonna. La folla presente ha seguito in silenzio le due coppie che guardavano i fiori e leggevano i messaggi, quindi è esplosa in un applauso quando i quattro si sono avvicinati per salutare e ringraziare i presenti.