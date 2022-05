"Ponte diplomatico". Cosa vuole Zelensky da Putin per la pace

Una frase che assomiglia tanto a un'importante apertura diplomatica, un riferimento preciso alla data del 23 febbraio, il giorno cioè precedente allo scoppio della guerra, e un non tanto implicito via libera a un compromesso: in tal modo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha aperto alla Russia sullo status della Crimea.

"L'Ucraina - ha dichiarato il capo dello Stato ucraino - sarebbe disposta ad accettare un accordo di pace di compromesso con la Russia se le forze di Mosca si ritirassero sulle posizioni del 23 febbraio". La frase è stata pronunciata durante un intervento in video alla Chatham House, un think tank britannico con sede a Londra che ha invitato Zelensky a parlare a una vasta platea di analisti presenti nella capitale britannica.

Pur non pronunciando mai la Crimea, appare chiaro come il riferimento al 23 febbraio fa intuire un'apertura da parte del governo di Kiev alla possibilità di un compromesso con Mosca sullo status della penisola annessa de facto alla federazione russa nel 2014. Nessun cenno invece sullo status delle Repubbliche del Donbass di Donetsk e Lugansk.

Tuttavia la posizione ucraina sembra adesso maggiormente delineata. Kiev potrebbe "sacrificare" la Crimea, oramai pienamente integrata al territorio russo, in cambio però dell'integrità del resto dei suoi territori. Lo ha ribadito lo stesso Zelensky, affermando come "nel 2019 io sono stato eletto presidente dell'Ucraina, non di una mini Ucraina". In poche parole, niente ridimensionamento territoriale e niente cessioni, in cambio di un nuovo atteggiamento del suo governo sulla Crimea.

Poche ore prima il capo dell'ufficio della presidenza ucraina, Andriy Yermak, ha confermato la possibilità di un dialogo incentrato sullo status della penisola annessa alla Russia otto anni fa dopo le rivolte di Euromaidan a Kiev. "La priorità di Kiev - ha dichiarato in un'intervista rilasciata all'emittente Rbc Ukraine - è finire la guerra e far ritirare i russi almeno alla situazione precedente all'invasione del 24 febbraio".

"Donbass e Crimea sono due questioni impegnative - ha poi aggiunto - che devono essere discusse dai due presidenti. Il presidente dell'Ucraina è pronto a farlo". Lo stesso Zelensky ha parlato di un "canale di dialogo sempre aperto". "Da parte nostra - ha aggiunto il presidente ucraino parlando alla Chatham House - non tutti i ponti diplomatici sono stati bruciati".