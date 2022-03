Zelensky al Bundestag: "Ogni bomba alza un muro con l'Ue"

Il giorno dopo il discorso al Congresso americano, con cui ha fatto appello non solo agli Usa ma a tutto l'Occidente affinché il suo Paese non venga lasciato solo a combattere contro la Russia, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parla al Bundestag, il parlamento federale tedesco. Usa parole forti, accusa i leader dell'Occidente di aver agito "troppo lentamente" per fermare l'invasione russa. E oltre alla lentezza lamenta anche l'efficacia: "Non sono andati abbastanza lontano per scoraggiare Mosca" dalle sue azioni.

È un fiume in piena Zelensky. Che accusa: mentre i russi si stavano preparando all'invasione "tutto ciò che vi interessava era l'economia". Fendente durissimo, rivolto a un Occidente che, a suo dire, preferisce pensare solo agli affari.

Il leader ucraino non si ferma e critica la riluttanza tedesca all'ingresso dell'Ucraina nella Nato. Ora, prosegue, c'è un "muro in Europa tra libertà e mancanza di libertà". Evoca il muro Zelenzky, con un chiaro rimando a quel muro che per decenni ha diviso in due la Germania e l'Europa. Metafore non casuali: agli americani ha parlato di Pearl Harbor e 11 Settembre, ai tedeschi del muro.

L'Europa ha bisogno di una leadership forte, sottolinea il presidente ucraino. E quel ruolo può esercitarlo la Germania. ''Caro cancelliere Scholz - dice al leader tedesco - distruggete questo muro e donate alla Germania il ruolo di leader che merita''. È il muro, ricorda, che i russi stanno costruendo in Europa attaccando l'Ucraina. ''Siete ancora dietro un muro'', ha aggiunto facendo un paragone con la Guerra Fredda. Ma quest'ultimo muro è ''molto più forte'' e impedisce agli altri europei di vedere le sofferenze in Ucraina.

Zelensky si congeda ricordando ai parlamentari tedeschi che "il popolo ucraino voleva vivere liberamente e non sottomettersi a un altro Paese" , mentre forze russe starebbero "ancora una volta cercando di distruggere l'intero popolo in Europa" .

"Ogni anno i politici dicono 'mai più' - afferma il presidente con chiaro riferimento alla frase usata quando viene ricordato l'Olocausto -. Prendo atto che queste parole sono prive di valore. In Europa c’è un popolo che viene distrutto in questo momento".