"Mosca muove altre truppe": ecco il punto caldo del fronte | La diretta

La crisi legata al parziale blocco del corridoio di Kaliningrad ha convinto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a chiedere all'Europa di agire adesso con un nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca. "Un'altra minaccia russa alla Lituania - ha detto Zelensky nel suo ultimo video pubblicato la scorsa serata sul proprio canale Telegram - un'altra ondata di pressioni energetiche, un'altra serie di bugie da parte di funzionari russi sulla crisi alimentare, sono tutti argomenti per concordare sul settimo pacchetto di sanzioni". Al momento l'Ue ha attuato, a partire dall'inizio dell'invasione russa, sei distinti pacchetti di misure sanzionatorie contro la federazione russa. Misure che solo in parte hanno soddisfatto Kiev, da cui è stato spesso chiesto il blocco totale sul fronte energetico. Per Zelensky le ultime novità politiche dovrebbero spingere Bruxelles ad agire nuovamente. "La Russia - ha proseguito il presidente ucraino - deve sentire un costante aumento della pressione per la guerra e per la sua aggressiva politica anti-europea. In tutti i negoziati sottolineo sempre che è necessario al più presto il settimo pacchetto di sanzioni dell'Ue".

Intanto aumenta la tensione a livello politico dopo il parziale blocco, deciso lunedì dal governo lituano, del corridoio che collega l'enclave russa di Kaliningrad verso il resto del territorio della federazione. Il Cremlino ieri ha parlato, tramite il segretario del consiglio di sicurezza Nikolaj Patrushev, di reazione importante "che colpirà duramente il popolo lituano". Dal canto suo l'Unione Europea è intervenuta a sostegno della Lituania, rimarcando come Vilnius si sia limitata ad applicare le sanzioni, bloccando merci e persone raggiunge dalle misure restrittive in campo economico. Da Washington hanno ribadito il proprio sostegno "blindato" alla Lituania. Sulla questione di Kaliningrad sembra destinato a ruotare nei prossimi giorni il dibattito politico attorno l'intero dossier ucraino.

La diretta:

Ore 8:57 | Bombardamenti russi nell'area di Kryvyi Rih

Incursioni missilistiche sono state segnalate nelle località di Zelenodolsk e Apostolove, a pochi passi da Krivyi Rih, città natale del presidente Volodymyr Zelensky. Lo segnalano media locali. La zona è da settimane nel mirino dei russi. Poco distante da qui passa il fronte di Kherson.

Ore 8:16 | Governatore Lugansk: "Truppe di Mosca verso Lysychansk"

"I combattimenti di strada continuano a Severodonetsk. Il nemico ha aperto di nuovo il fuoco sui villaggi di Synetsky e Pavlograd, sui ponti già distrutti e due volte sullo stabilimento Azot, danneggiando l'impianto. I russi stanno cercando di bloccare le unità delle Forze di difesa vicino a Borivsky e Voronov". Lo ha scritto su Telegram il governatore di Lugansk, Sergej Hayday, secondo cui le truppe di Mosca sono in avvicinamento anche verso Lysychansk.

Ore 7:15 | Nuovi raid su Sumy

Nuovi allarmi aerei e nuovi raid sono stati segnalati nell'oblast di Sumy, a nord est di Kiev. A dirlo sulla propria pagina Facebook è stato Dmytro Zhyvytskyy, capo dell'amministrazione militare regionale. Sarebbero state almeno 42 le incursioni nel territorio della regione, parzialmente occupata dai russi fino ai primi di aprile. Nei raid sono stati utilizzati anche dei droni.

Ore 6:30 | Zelensky chiede nuove sanzioni contro Mosca da parte dell'Ue

Ore 5:00 | Sale a 15 il bilancio delle vittime dei bombardamenti di Kharkiv

Oleg Synegubov, governatore della regione di Kharkiv, ha dichiarato che nei bombardamenti delle ultime 24 ore sono morti complessivamente 15 civili, tra cui un bambino. La città e la regione circostante stanno continuando a essere pesantemente nel mirino delle forze di Mosca.