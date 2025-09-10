Un monumento luminoso per il memoriale in ricordo di tutte le vittime delle stragi

La Giunta comunale ha approvato la donazione del progetto illuminotecnico relativo al memoriale "Non dimenticarmi", l'installazione permanente collocata nell'area verde in piazza Fontana - lato via Beccaria e dedicata alla memoria delle vittime delle stragi che hanno profondamente segnato la città di Milano e l'Italia. La donazione, da parte del "Movimento per la Giustizia Robin Hood O.d.V." e dell'associazione "Avvocati Senza Frontiere" copre la fornitura e la posa di otto punti luce. Saranno gli stessi donanti, per un periodo di venti anni a occuparsi della manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni, oltre che del trasporto, dell'installazione, della custodia e della copertura dei costi relativi al contatore dedicato all'impianto di illuminazione. L'opera "Non dimenticarmi", inaugurata a maggio, è un'installazione urbana permanente ideata dall'artista Ferruccio Ascari in memoria delle vittime della strage di Piazza Fontana e di quelle che seguirono sino all'attentato neofascista del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna Centrale.

Il monumento è costituito da otto gruppi di esili steli di ferro interconnessi, ognuno dei quali riporta il nome di ciascuna vittima, il luogo e la data della strage.

L'autore ha progettato l'installazione con l'intento di riportare l'attenzione collettiva su quella fase della storia del Paese detta "strategia della tensione". E l'opera si trova, non a caso, in piazza Fontana, dove il 12 dicembre 1969 presso la Banca Nazionale dell'Agricoltura ci fu l'attentato terroristico.