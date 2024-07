Morgan, la difesa: "Ricostruzioni false e lesive". Il mondo musicale si schiera contro l'artista

Ascolta ora 00:00 00:00

Il processo a Morgan «non è ancora iniziato: nulla è stato ancora vagliato e tantomeno provato; appare dunque scorretto presentare oggi verità assolute prima ancora della verifica dibattimentale». L'avvocato di Morgan, Rossella Gallo, interviene con un comunicato nella polemica scatenata intorno all'artista dall'articolo di Selvaggia Lucarelli sul Fatto Quotidiano dell'altro giorno. «Il procedimento penale è stato instaurato da una querela presentata più di 4 anni fa dalla signora Angelica Schiatti per presunti reati di stalking e diffamazione: questo procedimento era già noto alla stampa che aveva già avuto modo di parlarne».

Inoltre, «nessun altro tipo di reato (come si è letto ad esempio sulla stampa e sui social di revenge porn o maltrattamenti) è contestato al signor Castoldi - ha sottolineato il legale- e tantomeno asserite condotte successive al settembre '21».

In sostanza, è la tesi della difesa, «è evidente che, in un momento in cui non è successo nulla da un punto di vista sia fattuale che processuale, l'obiettivo della recente onda mediatica è oggi il Giudice del processo, reo di avere fissato una udienza per verificare la possibilità prevista dalla legge di trovare un accordo tra le parti rispetto a reati procedibili a querela di parte».

Perciò, conclude il legale, «in queste frenetiche ore sono apparse diverse ricostruzioni dei fatti non rispondenti al vero, funzionali unicamente a fornire una immagine totalmente distorta del sig. Castoldi, gravemente offensive della reputazione e immagine personale, artistica e professionale del medesimo, con indebite ripercussioni sulla sua sfera privata oltreché pubblica, lavorativa, delle quali verranno interessate le autorità giudiziarie competenti».

Intanto si sono alzate molte le voci critiche anche dall'ambiente musicale. Da Annalisa a Tommaso Paradiso, da J Ax a Noemi sono stati tanti i giudizi negativi in merito alla vicenda che vede contrapposti il cantautore e la sua ex compagna, attualmente legata all'artista Calcutta. Molto ficcante il post di Emma, che ha riassunto con un riassuntivo in un mondo pieno di Morgan, voi siate Calcutta».

Intanto Morgan l'altra sera si è esibito in concerto a Desio, in provincia di Monza e Brianza. Morgan è salito sul palco con in braccio la figlia e prima di esibirsi ha detto: «La mia arma, l'arma nella vita che fa risolvere qualsiasi cosa, è la musica.

Ha cantato parecchi brani, tra i quali una versione di Bohemian Rhapsody dei Queen con il pubblico che lo ha applaudito spesso. Come si sa, sia la Rai che Warner hanno preso le distanze da Morgan, che però ha da poco annunciato di aver già composto tante canzoni, tra le quali un intero disco con Pasquale Panella.