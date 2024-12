Morta la donna travolta sulle strisce al Lorenteggio

Ascolta ora 00:00 00:00

Se il 2023 era stato l'anno nero dei ciclisti (sei investiti e morti in appena otto mesi, di cui cinque erano donne) l'anno che sta finendo di certo lo è stato per i pedoni. È solo di ieri infatti l'ennesima vittima della strada a Milano. Ubaldina Humancusi Ventura, 52enne, origini peruviane e residente a Corsico, era stata travolta venerdì intorno alle 18 in via Lorenteggio 236 mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. La donna è deceduta nella notte tra sabato e domenica al San Carlo, dov'era stata ricoverata in condizioni disperate dopo i primi soccorsi. La salma è stata trasportata all'obitorio di via Ponzio in vista dell'autopsia. Il suo investitore, un automobilista di 57 anni, si era fermato subito dopo l'incidente, spiegando di non essersi accorto della donna. I rilievi fatti dal Radiomobile della polizia locale con l'alcoltest e il test antidroga avevano dato esito negativo. Ora, con il decesso della signora, l'uomo è indagato per omicidio stradale non aggravato. Sempre venerdì, una donna che spingeva la carrozzina del figlio disabile sulle strisce di via De Nicola, alla Barona, era stata travolta e ferita gravemente da un pirata della strada, fermato poche ore dopo. Un incidente questo accaduto appena nove giorni dopo quello costato la vita a una connazionale della 52enne, ovvero Rocio Espinoza Romero, 34 anni, travolta e uccisa da un Tir l'11 dicembre in viale Serra, al Portello. Senza contare che solo martedì scorso, in piazza Durante, al Casoretto, un altro pirata, poi rintracciato dalla Locale, aveva investito sulle strisce un passeggino con una bambina all'interno: la piccola si era salvata in extremis solo perché legata con le cinture.

Per fare un focus su questo 2024 ci affidiamo ai dati dell'Asaps (Associazione sostenitori e amici della polizia stradale) che ha messo nero su bianco luogo e data degli incidenti mortali nel nostro Paese con

«l'Osservatorio pedoni» aggiornato al 15 dicembre: 361 morti in Italia, di cui 58 in Lombardia (la prima Regione per numero di decessi) dove Milano e provincia ne contano addirittura 16, di cui cinque solo a Milano città.