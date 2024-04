La mossa di Amadeus e l'assetto della Rai

Ora manca solo fa firma. Se Amadeus non cambierà idea all'ultimo momento, da settembre lo vedremo sul canale 9, insieme a Fazio e Crozza. Le trattative con il gruppo Warner Bros Discovery sono a un passo dal chiudersi e a breve il passaggio dovrebbe essere ufficializzato. Il contratto con la Rai scade ad agosto e dunque lo showman onorerà i suoi impegni tra cui Affari tuoi e il concerto per le donne il 4 e 5 maggio a Verona. Poi, in autunno, porterà la sua dote di spettatori e le sue doti di presentatore sulla rete in chiaro del gruppo americano: probabile che resti il re della fascia «access prime time» portando con sé anche il giochino I soliti ignoti oltre ovviamente a vari show di prima serata.

In Rai - in via ufficiosa - continuano a ribadire che è stato fatto di tutto per trattenerlo, che le sue richieste (un'area creativa per l'intrattenimento, un nuovo mega show con Fiorello oltre ai vari game) non hanno trovato opposizione tantomeno dal futuro ad e attuale dg Giampaolo Rossi. Allora cosa ha spinto il conduttore a involarsi verso Discovery? Come raccontato ieri, sarebbe stanco e anche un po' spaventato da tutte le polemiche che hanno accompagnato il Festival di Sanremo e che potrebbero portare anche a sanzioni pecuniarie per la questione delle scarpe di John Travolta all'ultimo Festival. Inoltre i tantissimi soldi che gli sono stati offerti (si parla di due milioni netti di euro all'anno) sono una motivazione più che allettante. Infine al Nove potrebbe lavorare anche sua moglie Giovanna Civitillo senza che questo crei scandali o polemiche.

Intanto parte già la corsa per chi prenderà il suo posto nei vari programmi: Carlo Conti e Antonella Clerici ne conducono già tanti, ma si mettono sempre a disposizione, in panchina c'è Flavio Insinna (con Affari tuoi ha un passato difficile, ma ci potrebbe essere un giro di programmi), Stefano De Martino è in pole position per tutto e Marco Liorni è sempre più una certezza.

E, comunque, c'è ancora - si spera - Fiorello.