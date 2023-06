Mostra di Venezia: da Sofia Coppola a Michael Mann, primi rumors al Lido

Un opening a suon di rock nel nome del leggendario Elvis Presley? È una delle ipotesi per dare il via alla 80esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, che si terrà al Lido dal 30 agosto al 9 settembre 2023. Anche se il cartellone ufficiale verrà presentato solo il 25 luglio dal direttore Alberto Barbera, cominciano già a circolare rumors sui possibili film in gara o fuori concorso. Voci insistenti danno per probabile un'apertura del festival con la regista Sofia Coppola (vincitrice del Leone d'oro nel 2010 per «Somewhere») e il suo nuovo film «Priscilla», basato sul memoir «Elvis and Me» (1985), che racconta la storia d'amore tra il re del rock n' roll e la moglie Priscilla interpretata da Cailee Spaeny, con Jacob Elordi nei panni del cantante. Quasi certa la presenza di «Ferrari», biopic sul fondatore della casa di Maranello, diretto da Michel Mann con Adam Driver nel ruolo di Enzo Ferrari e Penelope Cruz in quello della moglie Laura, affiancati da un cast che comprende Shailene Woodley, Sarah Gadon e Patrick Dempsey. Adatto se non altro per la location del Lido appare il film «Assassinio a Venezia», una nuova indagine che vede protagonista il detective privato Hercule Poirot diretto e interpretato da Kenneth Branagh. Adattamento cinematografico del romanzo «Poirot e la strage degli innocenti» di Agatha Christie, è il terzo capitolo della serie dedicata all'investigatore belga interpretato da Branagh dopo «Assassinio sull'Orient Express» (2017) e «Assassinio sul Nilo» (2022): nel cast Kelly Reilly, Michelle Yeoh, Jamie Dornan.