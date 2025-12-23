Le mostre e i musei aperti fra Natale e Capodanno

A Milano non ci si annoia mai, c'è sempre una mostra che aspetta di essere vista. Chi resta in città fra Natale e Capodanno può cogliere l'occasione di ammirare i capolavori artistici, pur con lo stop dei giorni festivi. Due passi sotto la Madonnina, direzione Galleria per sbucare a Palazzo Marino che, come ogni anno, offre la possibilità di conoscere un'opera dal senso natalizio a ingresso gratuito. Quest'anno è Il Polittico di Monte San Martino di Carlo e Vittore Crivelli, composizione di 10 tavole del '400, la principale raffigura il Cristo nell'atto di benedire gli apostoli. Dalle 9.30 alle 20, aperto tutti i giorni, a Natale solo il pomeriggio (14.30-18.30); il 24 e il 31 dicembre la chiusura è anticipata alle 18. Sempre in piazza della Scala, angolo via Manzoni, le Gallerie d'Italia ospitano la mostra Eterno e visione: Roma e Milano capitali del Neoclassicismo, che si può visitare - insieme alla collezione permanente del museo - tutti i giorni tranne i lunedì. Con orario 9.30-19.30, il giovedì estensione serale fino alle 22.30; il primo gennaio invece orario ridotto con apertura alle 13.45. Restano aperti per tutte le feste i musei civici, con chiusura solo nei giorni di Natale e Capodanno. Il pomeriggio del giorno di Natale si possono visitare le mostre a Palazzo Reale, al Pac Padiglione di Arte Contemporanea e al Mudec. A Palazzo Reale chi desidera potrà scegliere fra Leonora Carrington, Appiani. Il Neoclassicismo a Milano, Art From All'interno. Capolavori svelati tra arte e scienza e Man Ray. Forme di Luce.

Tutte le quattro mostre sono aperte dal martedì alla domenica dalle 10 alle 19.30, il giovedì fino alle 22.30. Il 25 dicembre e il primo gennaio l'apertura sarà alle 14.

Via dal centro storico, una tappa in via Tortona è sempre ben ripagata. Al Mudec, Museo delle culture sono allestite le mostre M.C. Escher: tra arte e scienza e Trentino Unexpected, con questi orari: apertura il lunedì dalle 14.30 alle 19.30 e dal martedì alla domenica dalle 9.30 alle 19.30; il giovedì prolungamento fino alle 22.30. Diversamente, il 24 dicembre e il 31 dicembre l'orario sarà 9.30-14 e il 25 dicembre e il primo gennaio 14.30-19.30.

Alle spalle di corso Venezia, accanto all'ingresso laterale dei Giardini Montanelli, c'è la Gam, Galleria d'Arte Moderna che presenta la mostra Pellizza da Volpedo: i capolavori aperta nei giorni martedì, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 19; il mercoledì e il giovedì dalle 10 alle 21. Ma che il 24 e il 31 dicembre resta aperta con orario ridotto, dalle 10 alle 17.30. Accanto alla Gam, in via Palestro, c'è il Pac, Padiglione d'Arte Contemporanea, che ospita India: di bagliori e fughe, chiuso il lunedì, ma aperto sia il 25 dicembre sia il primo gennaio in orario pomeridiano. Alla Bicocca altre mostre di arte contemporanea come This Will Not End Well di Nan Goldin e Entanglements di Yuko Mohri al Pirelli HangarBicocca, visitabili dal giovedì alla domenica dalle 10.30 alle 20.30 (restano però chiuse sia il 25 dicembre che il primo gennaio.

Nel tour milanese andrebbe inserita una tappa al Vigentino per visitare la Fondazione Prada che ospita le mostre The Island di Hito Steyerl e Sueño Perro: a Film Installation by Alejandro G. Iñárritu, aperte dalle 10 alle 19 tutti i giorni tranne il 24 e il 31 dicembre quando è prevista la chiusura anticipata alle 17. Chiuse il 25 dicembre. Il primo gennaio aperte dalle 14 alle 19.