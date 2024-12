Arriva la "Notte dei caschi d'oro" e "Volanti ACI" nella terra regina del Motorsport

La locandina della nuova edizione dei Caschi d'Oro e Volanti Aci 2024 che si terrà il 19 dicembre nella sala del Museo Checco Costa all’interno dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari a Imola

Si terrà giovedì 19 dicembre l'appuntamento per l'edizione 2024 dei Caschi d’Oro di Autosprint e Volanti ACI. Quella di quest'anno sarà un'edizione davvero molto speciale a partire dalla location, la sala del Museo Checco Costa all’interno dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari a Imola, il circuito che ospita il gran premio dell’Emilia Romagna e del Made in Italy della Formula 1 e la 6 Ore del Mondiale Endurance.

I grandi ospiti per degli "Oscar" del motosprint

In questa location iconica, tanti saranno gli ospiti presenti e i premiati con gli ambitissimi Oscar dei motosport assegnati a partire dal 1966 da Autosprint e dei preziosi Volanti ACI. Tra i premiati ci saranno piloti che hanno ottenuto importanti affermazioni nel corso della stagione 2024; giovani promesse del motorsport, ma anche piloti del passato che hanno contribuito a fare la storia del motociclismo sportivo. Senza dimenticare gli addetti ai lavori come ingegneri, tecnici e team principal, ovvero coloro che consegnano ai propri piloti le vetture che gli consentono di lottare e vincere in pista.

Quest'anno tra le presenze più attese ci sarà Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato della Formula 1, nonché imolese doc. D'altronde il legame tra la regione Emilia Romagna e il motorsport è molto profondo e ben radicato. A testimonianza la presenza di innumerevoli aziende motoristiche presenti nel territorio della regione, da Ferrari a Lamborghini, passando per Pagani e Ducati fino ad arrivare a squadre sportive come Visa CashApp RB e Af Corse.

Senza dimenticare i tanti circuiti presenti nella regione, come Varano de’ Melegari, Modena, Misano Adriatico e lo stesso Enzo e Dino Ferrari di Imola. Una ricchezza che è valsa all’Emilia Romagna l’appellativo universalmente riconosciuto di “Motor Valley”.

La "storia" della premiazione

Ma non soltanto, non è la prima volta che che i Caschi d’Oro hanno luogo proprio in Emilia Romagna; nei 59 anni di storia di questo prestigioso evento, numerose edizioni hanno avuto come teatro location uniche nel territorio della regione, l’ultima nel 2022 a Bologna.

La nuova edizione

Quest'anno e non a caso, il premio sarà quindi supportato dalle istituzioni locali che hanno offerto il loro patrocinio per questo evento così speciale: la Regione Emilia Romagna, il Comune di Imola, rappresentato dal Sindaco Marco Panieri, Con.Ami, Terre&Motori e l’Autodromo di Imola. E ancora l'edizione sarà realizzata in collaborazione con Games, con local partner Sim, official partner ADR Aeroporti di Roma, BMC Air Filter, Sparco e Suzuki, mentre Corriere dello Sport, Tuttosport e Sky Sport saranno i media partner dell’evento.

Attesissima quindi la nuova edizione che sarà una delle più ricche e interessanti di sempre, ed andrà ad ampliare ulteriormente lo straordinario parterre di personalità del motorsport che hanno ricevuto il prestigioso Casco d’Oro.

Gli storici nomi premiati

Nelle edizioni passate tra i tanti a ricevere il premio, grandissimi nomi come quelli di Ayrton Senna, Michael , Kimi Raikkonen, Michele Alboreto, Riccardo Patrese, Mario Andretti, Jean Todt, Nico Rosberg, Sébastien Loeb, Emerson Fittipaldi, Mika Häkkinen, Alex Zanardi e tantissimi altri.