Paura al rally. L'auto piomba sul pubblico: 4 morti e 8 feriti in Ungheria

Tragedia durante un rally in Ungheria, l'Esztergom Nyerges Rally che si stava svolgendo tra le città di Labatlan e Bajot, vicino al fiume Danubio, nel nordovest dell'Ungheria. Durante la corsa, per cause ancora da accertare, un'auto che era impegnata nella corsa è finita fuori strada travolgendo un gruppo di spettatori che si trovavano assiepati lungo il percorso.

Il bilancio finale è stato tragico: sono 4 le persone che hanno perso la vita e altre 8 quelle che sono rimaste ferite in maniera più o meno grave, secondo quanto riferito dalla polizia della contea di Komarom-Esztergom. Sul posto sono giunte otto ambulanze e quattro elicottori. Sono due i feriti gravi, tra loro si annovera anche un bambino, del quale non sono state rese note le condizioni ma pare sia gravissimo. In un video condiviso sui social media si vede un'automobile perdere aderenza prima di travolgere gli spettatori. Le indagini sono in corso per stabilire la dinamica dell'incidente e, soprattutto, le cause che hanno portato l'auto ad andare fuori strada. Il pilota della vettura pare che non abbia avuto gravi conseguenze dallo schianto. È probabile che nelle prossime ore verrà ascoltato dagli investigatori insieme ai membri del suo team e ai testimoni oculari che si trovavano lungo il tragitto.

Alla guida della vettura, una Skoda Fabia, c'era Janos Toth che ha perso il controllo a circa 55 chilometri da Budapest. La corsa è stata immediatamente sospesa: l'evento comprendeva anche la prova inaugurale dei campionati ungheresi Rally2, Rally3 e Historic. " La direzione dell'Associazione Nazionale Motorsport Ungherese (MNASZ) esprime le sue condoglianze ai parenti dei familiari ", si legge nel comunicato ufficiale della gara. " Fino al completamento delle indagini, MNASZ e gli organizzatori della competizione non forniranno ulteriori informazioni o dichiarazioni riguardanti l'incidente ", si legge ancora nella nota ufficiale.

Nel frattempo anche dagli ospedali non viene rilasciata alcuna informazione sui feriti.