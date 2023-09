Bufera Red Bull per le frasi su Perez. Hamilton: "Le scuse non bastano"

Non accenna a diminuire l'eco delle polemiche sorte dopo la frase pronunciata da Helmut Marko nei confronti di Sergio Perez per spiegare i motivi alla base delle sue scarse prestazioni in pista, soprattutto nel confronto col compagno di scuderia Max Verstappen: anche Lewis Hamilton è intervenuto sulla vicenda, commentando quanto accaduto durante una conferenza stampa a Singapore.

Il consulente della Red Bull era già "inciampato" in una situazione del genere, quando per scherzare su certi errori commessi in pista da Perez aveva tirato in ballo la tequila, liquore messicano. "A Monza ha offerto senza dubbio uno dei suoi migliori fine settimana" , ha dichiarato di recente Marko, parlando della seconda guida della scuderia leader del mondiale di Formula 1 alla tv austriaca Servus Tv, "ha avuto qualche problema in qualifica, è sudamericano e non riesce a concentrarsi come faceva Sebastian Vettel o come fa Max Verstappen".

La frase pronunciata dal consulente Red Bull ha scatenato un vero putiferio. "Le parole di Helmut Marko sono state del tutto inaccettabili, non sono qualcosa per cui si chiede scusa e tutto va bene, penso bisognerebbe fare di più" , ha attaccato Lewis Hamilton, interpellato sulla vicenda, durante una conferenza stampa a Singapore. "Ci sono molte persone sullo sfondo che stanno davvero cercando di combattere questo genere di cose" , ha proseguito il primo pilota della Mercedes, "ma è difficile muoversi se ci sono persone ai vertici che hanno quel tipo di mentalità che ci impedisce di progredire".

Una caduta di stile imperdonabile, ha spiegato il sette volte campione del mondo, specie per il ruolo ricoperto dal responsabile. "Anche se diciamo che non c'è spazio per alcun tipo di discriminazione all'interno di questo sport, e non dovrebbe esserci spazio per questo, avere leader e persone nella sua posizione che fanno commenti come questo, non va bene" , ha affondato ancora Hamilton. "Ciò dimostra semplicemente quanto sia importante continuare a fare il lavoro che sto cercando di fare con la mia squadra e con lo sport. Abbiamo ancora molto lavoro da fare per garantire che questo sia un modello di ambiente più inclusivo" , ha concluso.