Dovizioso cade con la moto da cross, ricoverato d'urgenza a Firenze

Ancora una volta la passione per le moto rischia di costare cara ad un campione del passato. Stavolta a cadere e subire un incidente piuttosto grave è stato l’ex iridato della 125 Andrea Dovizioso, caduto mentre si stava allenando sulla pista da cross nel comune di Terranuova Bracciolini, tra Arezzo e Firenze. L’incidente sarebbe avvenuto attorno alle 11 di martedì mattina ed è stato abbastanza serio da richiedere l’intervento di urgenza dell’elisoccorso. Dovizioso è ora ricoverato all’ospedale fiorentino di Careggi ma, secondo le ultime indicazioni, non sarebbe in pericolo di vita.

Non è in pericolo di vita

La dinamica dell’incidente e le ragioni che hanno spinto il pilota romagnolo a passare l’Appennino per allenarsi proprio al Motors Park Il Tasso non sono ancora note ma la passione del Dovi per le ruote artigliate non è certo insolita per un pilota del motomondiale. Valentino Rossi ha fatto ancora meglio, costruendosi una pista da cross a casa sua, a Tavullia, ma passare dall’asfalto allo sterrato talvolta non è semplicissimo. Secondo le indicazioni, la caduta è stata talmente violenta da far riportare un trauma cranico all’ex pilota della Ducati, tanto da richiedere il trasporto d’urgenza all’ospedale fiorentino in codice tre.

Fonte: Twitter (@bikesportnews)

L’impiego del servizio di elisoccorso Pegaso sembra più una precauzione che una necessità immediata, visto che i traumi alla testa possono riservare sempre pessime sorprese anche quando si indossa il casco. Il presidente della Toscana Eugenio Giani, dopo aver saputo dell’impiego di Pegaso, ha voluto rassicurare i tanti tifosi del pilota romagnolo attraverso il suo profilo Facebook: “Il nostro Pegaso della Regione Toscana è intervenuto a Terranuova Bracciolini per un incidente avvenuto ad Andrea Dovizioso in una pista da cross, trasportandolo in emergenza all'ospedale di Careggi dove è ricoverato ma non è in pericolo di vita. Ringrazio tutti i soccorritori intervenuti e i nostri sanitari che lo hanno attualmente in cura. Forza Dovi!”.

Motocross, più di una passione

Il 38enne centauro forlivese, che ha lasciato la MotoGP nel 2022 dopo una lunga carriera tra Honda, Yamaha e Ducati, è stato per tre anni il rivale principale del cannibale Marc Marquez con la moto di Borgo Panigale ma, da quando ha appeso il casco al chiodo, ha avuto il tempo di dedicarsi ad altre passioni. Visto che gli ultimi 19 gran premi nella classe regina li ha corsi con la Yamaha, è stata proprio la casa dei tre diapason ad alimentare la sua voglia di trasformare la passione per il motocross in qualcosa di più serio.

Fonte: Twitter (@mcbiassono)

La pista del Tasso è infatti luogo di allenamento tradizionale per un nutrito gruppo di amanti delle ruote artigliate del quale fa parte anche il Dovi. Quando è stato disarcionato dalla sua Yamaha YZ250F, probabilmente stava anche raccogliendo indicazioni da applicare alla pista di Monte Coralli, che ha rilevato qualche mese fa. Il circuito vicino Faenza dovrebbe diventare un centro tecnico federale della Federazione Motociclistica Italiana per il fuoristrada. Secondo le ultime notizie, Dovizioso non ha mai perso conoscenza e sarebbe in condizioni “stabili e non gravi”.

Al Dovi, ovviamente, i nostri migliori auguri di pronta guarigione.