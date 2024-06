Dramma nella Superbike. Morto a 9 anni il pilota argentino Lorenzo Somaschini

Ascolta ora 00:00 00:00

Il piccolo pilota argentino Lorenzo Somaschini, di 9 anni, è morto in seguito a un incidente sul circuito di Interlagos, a San Paolo, lo stesso che ospita il Gran Premio di Formula 1.

La giovanissima promessa, per tutti Lolito, è stato vittima di una caduta nel corso delle prove libere della Honda Junior Cup della Superbike nazionale alla curva del Pineirinho. Somaschini era in sella alla sua Honda 160 quando è finito, sulla via di fuga, battendo con violenza la testa. Un volo tremendo e inspiegabile, secondo quanto riportano le cronache brasiliane. I primi soccorritori avevano provveduto a stabilizzarlo, ma le sue condizioni erano parse subito gravissime. Ricoverato all'ospedale Albert Einstein, a San Paolo, ha lottato quattro giorni tra la vita e la morte, poi nella notte è arrivata la tristissima notizia.

"La SuperBike Brasile - si legge nel comunicato ufficiale - annuncia con grande tristezza e rammarico, la morte del pilota Lorenzo Somaschini. L'argentino nato a Rosario, è stato ricoverato all'Ospedale Albert Einstein di San Paolo sotto cure mediche intensive dopo l'incidente dello scorso venerdì e purtroppo non è sopravvissuto. Tutto il team SuperBike Brasile è rattristato dall'accaduto. Le più sincere condoglianze a tutta la famiglia e agli amici di Lorenzo". Da parte sua il suo allenatore, Diego Pierluigi ha scritto: "Con il cuore spezzato e l'anima buttata via devo dirti addio. Mi mancherai molto, Lolito. Grazie per avermi permesso di essere parte del tuo sogno. Riposa in pace, campione".

LORENZO SOMASCHINI: EL ACCIDENTE Y SU SITUACIÓN ACTUAL



Comunicado Oficial - Jorge Pablo Piccolo pic.twitter.com/R3ApkTnfGT — Corazondef1 (@Corazondef1) June 16, 2024

Chi era Lorenzo Somaschini

Originario di Rosario, avrebbe compiuto dieci anni tra poco meno di un mese, il prossimo 17 luglio e correva dall'età di quattro, quando il papà gli regalò una mini moto. Da quel momento in poi ha sempre corso, e sin da giovanissimo ha preso parte a gare della sua categoria. Arrivato a soli sette anni alla famosa scuola sudamericana di Diego Pierluigi era approdato al Campionato Argentino con la Honda 250 e alla JuniorCup della SuperBike Brasile. Per lui quella di questo fine settimana sarebbe stata la prima gara fuori dai confini brasiliani.