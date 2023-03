Dramma al Rally di Asti, morto pilota dopo malore. La navigatrice salva gli spettatori

Tragedia nella giornata di ieri, domenica 26 marzo, al Rally Team 971 disputatosi tra le strade del Torinese e dell'Astigiano, con partenza e arrivo a Settimo Torinese. Il pilota piacentino Renato Paganini, 70 anni, al volante di una Opel Ascona, è morto per un improvviso arresto cardiaco mentre guidava nel corso di una prova speciale tra le località di Aramengo e Albugnano.

Provvidenziale e decisivo l’intervento della sua navigatrice, Elena Bertolli, che era in auto con lui ed ha avuto la prontezza di fiondarsi sul volante, sollevare il piede dell’uomo dall’acceleratore e prendere il controllo dell’auto, evitando che la vettura finisse contro gli spettatori presenti lungo la strada.

La ricostruzione

Un evento sconvolgente, che ha scosso profondamente gli appassionati di rally presenti alla manifestazione. Le modalità dell'incidente hanno reso ancora più drammatica la vicenda, consumatasi in una domenica che doveva essere una giornata di sport e intrattenimento ma che poi si è rivelata una terribile tragedia.

Renato Paganini, 70 anni piacentino, era il pilota della Opel Ascona, iscritta al Rally Team 971 organizzato dalla RT Motoreventi, società che ha curato nei dettagli l'evento motoristico tra le vie del Torinese e dell'Astigiano. Secondo la prima ricostruzione, fornita dall'Ansa, Paganini si trovava a bordo insieme alla navigatrice Elena Bertolli, quando avrebbe accusato un malore durante la prova speciale di Albugnano. Ad un certo punto l'uomo sarebbe rimasto vittima alla guida di un arresto cardiaco che ne avrebbe compromesso la capacità di guida. Per fortuna la sua navigatrice, resasi prontamente conto di quanto stava accadendo, è riuscita a sollevargli il piede dall’acceleratore e a prendere il controllo dell’auto, evitando che la vettura andasse contro gli spettatori. Immediati i soccorsi dei sanitari, intervenuti con l’elicottero. Nonostante la tempestività dell'intervento e i soccorsi, giunti in tempi celeri, Paganini è deceduto in serata presso il nosocomio torinese dove era stato trasferito in elisoccorso.