La Ducati punta su Marc Marquez: nel team ufficiale con Bagnaia dal 2025

Marc Marquez correrà con la moto ufficiale Ducati nella stagione 2025, affiancando il due volte campione del mondo Pecco Bagnaia. Un inatteso colpo di scena nel mercato piloti, rilanciato dal quotidiano spagnolo Marca, con la casa di Borgo Panigale che alla fine avrebbe deciso di puntare sul Cabroncito.

L'accordo (su base biennale) è arrivato tra il tardo pomeriggio e la serata di ieri, al termine del weekend del Mugello che ha permesso a Bagnaia - vincitore sia nella Sprint che nel Gp full distance - di portarsi a diciotto punti da Jorge Martin. Inizialmente il piano era quello di promuovere proprio Martin e spostare Marquez, che in questa stagione si sta rilanciando con la Desmosedici del team Gresini, in Pramac. Opzione bocciata durante il weekend del Mugello dall'otto volte campione del mondo che ha messo alle corde la Rossa: "La Prima Pramac non è un'opzione per me", è uscito allo scoperto Marquez, chiedendo per la prossima stagione una moto ufficiale.

E la Ducati, davanti al rischio di perderlo, avrebbe deciso di accontentarlo, stracciando di fatto il precedente accordo con Martin, che aveva a sua volta espresso la volontà unica e sola di andare nel team ufficiale. Non potendoli accontentare entrambi Claudio Domenicali e Gigi Dall'Igna avrebbero scelto l'otto volte iridato. Marquez prenderà quindi il posto di Enea Bastianini attuale compagno di Bagnaia, costretto dunque a trovarsi un altro team. La chance più probabile per Bastianini potrebbe essere invece la KTM del team GasGas Tech3 al posto di Pedro Acosta che ha firmato per correre dal prossimo anno nella squadra ufficiale KTM Red Bull.

Marc Márquez se acerca al Ducati oficial https://t.co/pVT7qbBhT2 — MARCA (@marca) June 3, 2024

Martin sull'Aprilia ufficiale nel 2025

Jorge Martin correrà con l'Aprilia dalla stagione 2025 della MotoGp. L'annuncio ufficiale del team di Noale è arrivato oggi. Il 26enne pilota spagnolo gareggia nella classe regina del Motomondiale dal 2021, sempre con la Pramac. Martin lascerà il team satellite della Ducati alla fine di questa stagione e come detto in precedenza era in lizza per passare alla Ducati ufficiale. Martin ha vinto il titolo iridato in Moto3 nel 2018 e l'anno scorso è stato battuto in MotoGp solo da Pecco Pegnaia.

Inoltre in questa stagione ha già collezionato cinque vittorie, tre in gare sprint e altre due la domenica, e nella classifica iridata ha 18 punti di vantaggio su Bagnaia. "Benvenuto nella famiglia Aprilia", scrive il team di Noale dandogli il benvenuto.