F1, in Austria McLaren più veloci nelle libere. Ferrari, buono il passo gara di Leclerc

Il weekend della Formula 1 in quel di Spielberg conferma come il dominio delle papaya sia ancora il leit motiv di questa stagione di F1. La seconda sessione di libere sul circuito austriaco ha infatti visto le vetture di Lando Norris ed Oscar Piastri dominare sia nel giro veloce che nella simulazione gara, dove, però, le distanze dai rivali sono più ravvicinate. Se Max Verstappen conferma il buono stato della Red Bull, segnali incoraggianti da parte delle Ferrari.

Charles Leclerc, che si è visto scippare il quarto posto dall’Aston Martin di Stroll, ha girato su tempi molto vicini a quelle delle McLaren in configurazione gara. Più attardato, invece, Hamilton, che nella prima sessione di libere aveva accusato parecchi problemi al cambio. Si replica sabato in tarda mattinata con la Fp3, seguita a partire dalle 16 dalle qualifiche per il Gran Premio d’Austria, che prenderà il via domenica 29 giugno alle 15.

Fp2, McLaren in palla, Leclerc c’è

Mentre l’attenzione di molti è concentrata sulle minacciose nuvole che si stanno addensando attorno al Red Bull Ring, superlavoro per i meccanici al box Ferrari: la monoposto di Hamilton ha bisogno di un cambio nuovo, i problemi riscontrati nella prima sessione erano più gravi del previsto. Dopo l’acuto nella Fp1, ancora sugli scudi le due Mercedes: stavolta, però, è il bolognese Antonelli a fare di un paio di decimi meglio rispetto al compagno di squadra Russell. Mancano ancora 40 minuti alla fine delle libere e le due McLaren riescono a scavalcare le Frecce d’Argento, aspettando il primo giro veloce di Verstappen. Norris abbassa il miglior tempo di tre decimi, poi torna ai box per prepararsi alla simulazione di gara: Leclerc, invece, finisce nella ghiaia tra le curve 6 e 7 ma, per fortuna, non danneggia la sua monoposto. Il campione del mondo fa segnare il secondo tempo con gomma rossa mentre Hamilton porta la sua Ferrari in quarta posizione: Russell continua a migliorare, finendo a pochi centesimi dalla McLaren di Norris.

Oscar Piastri torna ai box per lavorare sull’anteriore della sua monoposto, operazione compiuta anche sulla vettura di Hamilton: l’australiano gira molto forte, riuscendo a superare per pochi minuti il compagno di squadra, che fa segnare un ottimo 1:04.580. Se il terzo tempo di Stroll fa alzare qualche sopracciglio, possibile impeding di Hamilton nei confronti di Antonelli: il verdetto dei commissari arriverà alla fine delle libere. A 25 minuti dalla fine della Fp2, Leclerc riesce finalmente a mettere un buon giro, chiudendo con il quinto miglior tempo: il secondo giro lanciato è ancora migliore, nonostante un primo settore da dimenticare. Il monegasco è a pochi centesimi dalla terza posizione di Verstappen ma gran parte dei piloti si dedica ora alla simulazione gara, per provare la configurazione per la domenica. Alla distanza si nota come la Ferrari di Leclerc non sia molto lontana dalle due McLaren e dalla Mercedes di Antonelli: mezzo secondo di ritardo, invece, sia per Verstappen che per Hamilton, che non sembra aver trovato ancora la quadra in configurazione gara.

Fp1, bene Russell, problemi Hamilton

La prima sessione di libere aveva invece visto l’acuto della Mercedes di George Russell, che aveva fatto segnare il miglior tempo con 1:05.542. L’inglese aveva dimostrato una buona regolarità sul passo gara, riuscendo a mettersi dietro sia il campione del mondo Verstappen che la McLaren di Piastri. Il risultato della sessione, però, era stato inficiato dall’assenza di diversi piloti titolari per lasciare spazio, come previsto dalle norme Fia, alle terze guide: impressionante il quarto posto del rookie della McLaren Dunne, che girava al posto di Norris mentre parecchi problemi per Beganovic, che aveva preso il posto di Leclerc.

Un po’ meglio era andata a Lewis Hamilton ma il suo nono posto era stato influenzato dalle tante soste ai box per mettere a punto i problemi che affliggevano la sua Ferrari.

Alla fine è stato necessario sostituire il cambio ma il tempo perso nella Fp1 avrà sicuramentel’ex campione del mondo anche nella sessione pomeridiana. Vedremo se le cose miglioreranno sabato in vista delleper la griglia della gara di domenica pomeriggio.