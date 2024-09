F1, la Ferrari fa sognare ancora: Leclerc pole position capolavoro a Baku

Ascolta ora 00:00 00:00

Charles Leclerc ha un rapporto speciale con Baku e ancora una volta firma la pole position del GP di Azerbaigian a Baku. Ferrari particolarmente in forma, che conferma l'exploit di Monza anche con Sainz, che scatterà dalla terza piazzola della griglia di partenza. In mezzo alle due rosse si colloca Oscar Piastri che salva la McLaren, dopo la delusione di Lando Norris. Quest'ultimo partirà soltanto diciassettesimo dopo una prova shock. Male Verstappen, soltanto sesto e battuto anche da Perez. Sarà una gara combattuta, viste le premesse del venerdì e del sabato.

Q1, Norris eliminato a sorpresa

Quando si torna in pista a Baku per il Q1, sorprendono le due Mercedes. Hamilton e Russell scelgono le gomme medie, l'obiettivo è passare le qualifiche con le gialle e salvare un treno di rosse, magari per la gara. Si sa che in Azerbaigian la safety car è un fattore e le ripartenze altrettanto. Perez, invece, dimostra di essere veramente in palla su questa pista che lo ha esaltato anche in passato. Il messicano fa meglio del suo compagno di team, Verstappen, siglando un tempo di 1:43.213. Cronometro che viene battuto da Charles Leclerc in 1:42.775, anche lui particolarmente ispirato tra le strade della capitale azera. Al passaggio continuativo dei piloti sull'asfalto, la pista progredisce e i tempi migliorano gradualmente per tutti quanti. Sul finale botto per l'Alpine di Ocon, che riesce comunque a restare sul tracciato. Ma il colpo di scena è firmato da Lando Norris: il contendente al titolo mondiale fallisce il giro decisivo, con un errore nel terzo settore, e viene tagliato fuori dal Q2. Gli altri eliminati sono: Ricciardo, Bottas, Zhou, Ocon.

La classifica del Q1:

Leclerc Albon Piastri Gasly Hamilton Verstappen Hulkenberg Colapinto Russell Perez Tsunoda Sainz Stroll Bearman Alonso

Q2, Bearman sfiora l'impresa. Capolavoro Williams

Dopo la sorpresa Norris, il Q2 riparte con le Ferrari che guidano la classifica: Sainz davanti a Leclerc. Ma è l'illusione di un attimo, perché Piastri soffia la leadership ai ferraristi con un crono di 1:42.598. Grande rammarico per la McLaren, considerando che Norris partirà 17esimo, mentre Piastri è in grado di lottare per la pole position. Con lo scorrere del tempo salgono in cattedra le Red Bull, mai così in forma da due mesi a questa parte: Verstappen è primo e Perez secondo. L'olandese firma un giro in 1:42.042. Stavolta non ci sono state delle sorprese, il Q2 si chiude con le eliminazioni di: Stroll, Hulkenberg, Gasly, Tsunoda e Bearman. Peccato per il uiovane pilota della Haas, che è stato tagliato all'ultimo soffio. Molto bene, invece, le Williams: Albon è decimo, mentre Colapinto è addirittura sesto.

I qualificati del Q2:

Verstappen Leclerc Perez Russell Alonso Colapinto Sainz Piastri Hamilton Albon

Q3, Leclerc altra pole position a Baku

Nel Q3 si fa sul serio, il primo tentativo spinto premia la Ferrari: Leclerc primo con un tempo di 1:41.610 e Sainz secondo a 0.205. Brivido Verstappen, che con una manovra da pilota di rally evita lo schianto contro la barriera. Sesto l'olandese, anticipato da Perez, Russell e Piastri. Clamoroso errore della Williams che lascia ad Albon un pannello attaccato e compromette la sessione del pilota thailandese.

Il tentativo finale premia con forzache si migliora e firma un giro da: il monegasco conquista la quarta pole consecutiva su questo tracciato in 1:41.365. Secondo Oscar Piastri a 0.321 dal ferrarista. Seconda fila per l'altra Ferrari di Sainz e per la Red Bull di Perez. Quinto posto per Russell e soltanto sesto Verstappen.

Questo l'ordine conclusivo: