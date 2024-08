F1, McLaren fa il vuoto: Norris in pole. Leclerc in seconda fila

Lando Norris conquista la pole position a Monza

Mostra i muscoli la McLaren che nel Q3 fa vedere a tutti le qualità straordinarie che ha conquistato nel corso della stagione. Lando Norris è il pilota più in forma e, dopo l'Olanda, arriva un'altra pole position. L'inglese mette ancora più pressione su Vertstappen, che scatterà soltanto settimo. Il trono, forse, inizia a tremare. Oscar Piastri chiude una prima fila tutta papaya orange. Sarà felice Stella, uno degli artefici di questo magico momento della scuderia britannica. Buona la Ferrari che piazza in seconda fila Leclerc, dietro a Russell, e Sainz in terza, col quinto tempo. Hamilton sesto, forse un po' deluso dopo un weekend iniziato alla grande. La gara sarà molto combattuta.

Q1: nessuna sorpresa, fuori il giovane Colapinto

Il Q1 del GP di Monza si apre con un boato che squarcia l'aria al passaggio delle due Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc. I due piloti del Cavallino Rampante possiedono più di una chance per dare la caccia alla pole position, alla luce delle ottime performance sciorinate durante le varie sessioni di prove libere. Il primo a segnare un tempo valido è il cinese Zhou, ma è Leclerc a firmare un passaggio dentro alla soglia del minuto e venti: 1:20.074. Brivido invece per Sainz che rischia di fare una sortita nella ghiaia, con una ruota posteriore che tocca la terra. Soltanto uno spavento per il numero 55. Ad abbassare ulteriormente il cronometro è Lando Norris che si inserisce al primo posto con un tempo di: 1:19.911. Nel giro lanciato il pilota argentino Franco Colapinto, classe 2003, che ha preso il posto di Sargeant in Williams, finisce lungo e vanifica il buon primo settore che era riuscito a fare. Molta sfortuna per la new entry del Circus, che viene tagliato dalla Q2. Gli esclusi sono: Zhou (Stake Sauber), Bottas (Stake Sauber), Colapinto (Williams), Stroll (Aston Martin) e Tsunoda (Racing Bulls).

Franco Colapinto (Williams) in azione

I risultati del Q1:

Lando Norris McLaren 1:19.911 Charles Leclerc Ferrari +0.163 Oscar Piastri McLaren +0.165 Carlos Sainz Ferrari +0.238 George Russell Mercedes +0.258 Max Verstappen Red Bull Racing +0.315 Lewis Hamilton Mercedes +0.566 Alexander Albon Williams +0.631 Sergio Perez Red Bull Racing +0.687 Fernando Alonso Aston Martin +0.706 Pierre Gasly Alpine +0.837 Esteban Ocon Alpine +0.853 Nico Hulkenberg Haas F1 Team +0.870 Kevin Magnussen Haas F1 Team +0.945 Daniel Ricciardo RB +0.990 Yuki Tsunoda RB +1.034 Lance Stroll Aston Martin +1.102 Franco Colapinto Williams +1.150 Valtteri Bottas Kick Sauber +1.190 Guanyu Zhou Kick Sauber +1.534

Q2, Lewis Hamilton davanti, tagliato Alonso

Il Q2 inizia con le Ferrari subito lanciate: Sainz e Leclerc provano il tempo con un set di gomme usate. Il monegasco firma il miglior tempo in 1:20.296, segue proprio lo spagnolo a una manciata di decimi di secondo. A battere il numero 16 del Cavallino Rampante ci pensano prima Verstappen e poi Piastri, che si porta al comando con 1:19.727. Fa ancora meglio Lewis Hamilton che grazie a una scia importante taglia il traguardo in 1:19.641: miglior tempo per l'inglese. Al termine delle eliminatorie il più furente è Fernando Alonso che viene tagliato dalla lotta alla pole position per solo 10 millesimi di distacco da Nico Hulkenberg che riesce, ancora una volta a portare la Haas nel Q3. Bravissimo il tedesco. Bravo anche Alexander Albon che porta la Williams nel lotto dei migliori dieci, grazie al nono tempo. GLi esclusi sono: Ocon (Alpine), Gasly (Alpine), Magnussen (Haas), Ricciardo (RB) e Alonso (Aston Martin).

Lewis Hamilton, il migliore nel Q2

I tempi del Q2:

Lewis Hamilton Mercedes 1:19.641 Max Verstappen Red Bull Racing +0.021 Lando Norris McLaren +0.086 Carlos Sainz Ferrari +0.158 Oscar Piastri McLaren +0.167 George Russell Mercedes +0.236 Charles Leclerc Ferrari +0.366 Sergio Perez Red Bull Racing +0.575 Alexander Albon Williams +0.673 Nico Hulkenberg Haas F1 Team +0.770 Fernando Alonso Aston Martin +0.780 Daniel Ricciardo RB +0.838 Kevin Magnussen Haas F1 Team +1.057 Pierre Gasly Alpine +1.097 Esteban Ocon Alpine +1.125

Q3, è dominio McLaren a Monza

Si parte subito con un ritmo frenetico delle McLaren, con Piastri che firma il primo crono, replicato immediatamente da Norris che fa il capofila con un tempo di 1:19.401. Il terzo tempo è di Russell, poi, transita Hamilton in quarta. Terza fila tutta Rossa con Sainz e Leclerc. Questi i risultati del primo tentativo lanciato del Q3, ma il bello deve ancora arrivare. La sorpresa è comunque vedere Perez davanti a Verstappen, con il messicano che fa meglio dell'olandese addirittura con la gomma usata. Quando il gioco si fa duro la McLaren si conferma regina: prima fila tutto orange, con Norris davanti a Piastri. Seconda fila con Russell e Leclerc, quinto Sainz e sesto Hamilton.

Tutti in appena 2 centesimi di secondo. Seguonoe Perez, a certificare un stato di salute della Red Bull claudicante. Albon e Hukenberg chiudono la top ten.

I tempi del Q3: