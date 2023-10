F1 Messico, prima fila tutta Ferrari con Leclerc davanti a Sainz

Un lampo abbagliante quello della Rossa in Messico, con Charles Leclerc che guadagna un'altra straordinaria pole position, mentre Carlos Sainz chiude una prima fila tutta per il team di Maranello. Un sabato da urlo quello della Ferrari, che durante le prove del venerdì si erano ben distinte, ma non fino a questo punto. Max Verstappen resta comunque in agguato, con il terzo tempo, mentre Daniel Ricciardo partirà al suo fianco con l'Alpha Tauri. L'idolo di casa, Sergio Perez, scatterà soltanto quinto.

Norris fuori nel Q1

La prima grande sorpresa è vedere Lando Norris su Mclaren tagliato durante il Q1. Il pilota inglese era stato uno dei più veloci del venerdì, ma non è stato comunque in grado di superare il primo scaglione. Insieme a lui, escono subito di scena anche Ocon, Magnussen, Stroll e Sargeant. I tempi degli esclusi: Ocon (Alpine) 1'19"080, Magnussen (Haas) 1'19"163, ​Stroll (Aston Martin) 1'19"227, Norris (McLaren) 1'21"554 e Sargeant (Williams). Intanto, Verstappen finisce sotto investigazione per possibile impeding, insieme ad Alonso e Russell.

Nel Q2 Hamilton davanti a tutti

Il Q2 si apre con una lunga lista di investigazioni, che non esclude quasi nessuno. A livello cronometrico il più veloce di tutti risulta essere Lewis Hamilton, che precede Verstappen, Russell, Ricciardo, Piastri, Leclerc, Bottas, Perez, Sainz e Zhou. Questi sono i piloti che vanno alla caccia della pole position. Vengono eliminati invece Gasly (Alpine) 1'18"522, Hulkenberg (Haas), 1'18"524, Alonso (Aston Martin) 1'18"738, Albon (Williams) 1'19"147 e ​Tsunoda (AlphaTauri).

Ferrari davanti a tutti in Messico

Nella lotta alla pole position la vettura più concreta si rivela la Ferrari SF-23, con Charles Leclerc che batte il suo compagno di scuderia, Carlos Sainz. Un risultato sorprendente che riaccende la voglia degli appassionati nei confronti di una macchina, e di un team, troppo altalenanti durante la stagione. Max Verstappen, invece, partirà dalla seconda fila nonostante la superiorità dimostrata al venerdì, evidenziata da un passo gara straordinario che potrebbe tornare utile domani. Daniel Ricciardo è l'altro outsider del giorno, con il quarto tempo a bordo dell'Alpha Tauri, abile a chiudere una seconda fila dal sapore Red Bull. Entrano in top ten: Perez, Hamilton, Piastri, Russell, Bottas e Zhou.

I tempi dei primi dieci:

​1. Leclerc (Ferrari) 1'17"166

​2. Sainz (Ferrari) 1'17"233

​3. Verstappen (Red Bull) 1'17"263

​4. Ricciardo (AlphaTauri) 1'17"382

​5. Perez (Red Bull) 1'17"423

​6. Hamilton (Mercedes) 1'17"454

​7. Piastri (McLaren) 1'17"623

​8. Russell (Mercedes) 1'17"674

​9. Bottas (Alfa Romeo) 1'18"032

​10. Zhou (Alfa Romeo) 1'18"050