F1, nelle libere di Barcellona Hamilton la spunta su Sainz. Leclerc finisce sesto

Ascolta ora 00:00 00:00

Se il buongiorno si vede dal mattino, chiunque vorrà vincere a Barcellona dovrà vedersela anche con le Mercedes. La buona prova messa da Russell a Montreal non è stato un fuoco di paglia, visto che Lewis Hamilton è stato il più veloce nelle libere del venerdì sul circuito catalano. Le Ferrari, dopo il disastroso Gp del Canada, si presentavano al Montjuic con diverse modifiche alla SF-24, sperando di riuscire a ricucire il gap in termini di prestazioni dalle rivali. Se Leclerc ha faticato a trovare il setup giusto, Sainz chiude le libere a pochi centesimi dall’ex campione del mondo, sicuramente un segnale positivo alla vigilia di un weekend molto importante per le Rosse. Vedremo se i due ferraristi sapranno ripetersi nelle qualifiche del sabato.

Fp1, Norris davanti a tutti

La prima sessione di prove libere del weekend di Barcellona ha visto una McLaren in palla, con Lando Norris che è riuscito a far segnare il tempo più veloce nella sessione di mezzogiorno. Le varie scuderie hanno dovuto affrontare subito il problema delle alte temperature sul circuito del Montjuic e non hanno spinto particolarmente. Il campione del mondo Max Verstappen chiude con solo 24 millesimi di secondo di ritardo mentre il ferrarista Carlos Sainz è terzo a tre decimi nonostante avesse montato le gomme medie.

Se il giovedì aveva visto il maltempo dominare in Catalogna, il venerdì è stato all’insegna del gran caldo, il che ha influito sulle condizioni dei pneumatici nelle long run. Nella prima sessione le varie squadre hanno provato soluzioni diverse, con tanto o poco carburante, usando coperture nuove o usate. Segnali poco incoraggianti da casa Ferrari, dove Charles Leclerc ha avuto parecchi problemi con il nuovo pacchetto di sviluppi portato in Spagna: l’undicesimo tempo a quasi un secondo e mezzo dalla McLaren è prova che rimane parecchio da fare per le Rosse.

Fp2, Hamilton la spunta su Sainz

La sessione di prove serali ha fornito un verdetto decisamente diverso, confermando che la forma vista a Montreal delle Mercedes non è stata un caso. Nella Fp2, infatti, il più veloce è stato Lewis Hamilton, ansioso di rispondere al terzo posto al Gp del Canada fatto segnare dal compagno di scuderia George Russell. A quanto pare, il livello di prestazioni delle Frecce d’Argento rimane molto elevato anche in Catalogna, almeno a giudicare dalla facilità con la quale l’ex campione del mondo ha portato la sua W15 a fermare il cronometro sull’1:13.264. La Mercedes, però, non è del tutto tranquilla, visto che le rivali sono apparse altrettanto competitive sul circuito catalano: Carlos Sainz e Lando Norris sono infatti a circa 6 centesimi dall’inglese.

Dopo i dubbi della prima sessione di prove, il pilota spagnolo è sembrato molto più a suo agio con la rinnovata SF-24 e anche lo stesso Leclerc, che aveva descritto la vettura al team radio come “orribile” nel corso dell’Fp1, è riuscito a migliorare la sua prestazione. Il monegasco ha chiuso in sesta posizione a circa 30 centesimi di secondo da Hamilton, venendo superato dalla sorpresa del giorno, l’Alpine di Pierre Gasly e dalla RB20 di Max Verstappen. Il campione del mondo, nonostante le vistose modifiche al raffreddamento, non è apparso in gran forma, lamentandosi della scarsa tenuta di strada. Vedremo saprà trovare le contromisure in tempo per le qualifiche.

Come seguirlo in tv

Il Gran Premio di Spagna, come le altre gare del mondiale di Formula 1, sarà visibile in diretta in esclusiva solo sui canali Sky, dove saranno disponibili anche le libere e le qualifiche del sabato oltre alla gara. Si parte sabato alle 12.30 con la terza ed ultima sessione di prove libere, per poi avere la lotta per la pole position a partire dalle 16. Per la gara vera e propria, invece, dovrete sintonizzarvi sui canali Sky Sport 1, Sky Sport F1 o 4K a partire dalle 15 di domenica 23 giugno.

Se siete fuori casa o volete godervi il bel tempo, nessun problema: qualifiche e gara saranno disponibili in streaming su Now Tv.

Chi, invece, non è abbonato all’emittente satellitare, dovrà accontentarsi delle differite che saranno proposte: sabato a partire dalle 18.30 le qualifiche mentre la gara sarà trasmessa domenica a partire dalle 18.