F1, in Brasile allungo mondiale, Piastri out, vince Norris davanti ad Antonelli, Leclerc 5°

La lotta a tre per il titolo piloti di Formula 1 subisce uno scossone che potrebbe essere decisivo ancora prima del Gran Premio del Brasile di domenica. Dopo pochi giri dal via della sprint race, infatti, il secondo nella classifica piloti Oscar Piastri è finito nelle barriere, danneggiando in maniera severa la sua McLaren. Visti i tanti detriti in pista, la sprint race che offre in palio otto punti molto pesanti nella corsa al titolo riprende dopo la sospensione e la situazione per l’australiano peggiora ulteriormente, considerato che a vincere la sprint race è il suo compagno di scuderia Lando Norris.

Nonostante si fosse rifatto sotto alla grande nel finale di gara, il giovane bolognese Andrea Kimi Antonelli deve accontentarsi del secondo posto. Gara tutto sommato positiva per le due Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton che, dopo esser partite nelle retrovie, rimontano fino alla quinta e settima posizione. Le vetture torneranno in pista alle 19 per le qualifiche del Gp del Brasile, che prenderà il via domenica alle 18.

Che errore Piastri, Kimi alla grande

Considerato che le distanze in testa alla classifica piloti sono minime, il risultato della sprint race di Interlagos è già molto importante. Appena si spengono i semafori, scatta bene Norris mentre Antonelli ha qualche problemino al via: nelle retrovie, subito aggressivo Max Verstappen che, però, ha tantissime posizioni da recuperare, come i due ferraristi. Mentre la Mercedes del bolognese si porta nel giro di un paio di tornate negli scarichi del leader della gara, Charles Leclerc e Lewis Hamilton mettono una serie di sorpassi impressionante, risalendo rapidamente la classifica fino al settimo ed ottavo posto. Oscar Piastri sta spingendo forte per rifarsi sotto alla vettura del giovane pilota azzurro ma il gruppo dei primi continua a rimanere estremamente compatto, nonostante il leader Norris faccia segnare il giro veloce. Mentre Leclerc si fa vedere con insistenza negli specchietti dell’Aston Martin di Fernando Alonso, ecco l’errore che potrebbe rovinare la corsa al titolo mondiale di Piastri: l’australiano esagera e finisce pesantemente a muro, danneggiando la sua McLaren in maniera irrimediabile. Anche Hulkenberg e Colapinto hanno grossi problemi e, curiosamente, escono di strada anche loro alla curva 3: se il tedesco riesce a ripartire, l’argentino deve alzare bandiera bianca.

Fonte: X (@F1)

Con la pista piena di detriti, la direzione gara di Interlagos non può che esporre la bandiera rossa per procedere alla pulizia dell’asfalto: Piastri è uscito con le proprie forze dalla monoposto ma viene comunque accompagnato al centro medico per controlli. Con la ripresa della sprint race prevista alle 15.35 italiane ci vuole qualche minuto per capire se si partirà di nuovo da fermi o se ci sarà una partenza lanciata dopo il rientro della safety car. Alla fine la direzione sceglie la seconda opzione mentre le varie scuderie approfittano della sosta per cambiare le gomme: media usata per Leclerc ed Antonelli mentre Norris fa una scelta più aggressiva, montando le soft. Nessun incidente nella ripartenza ma ad emozionare il pubblico paulista è il doppio duello intestino tra i due piloti Mercedes e gli alfieri della Ferrari: Russell e Hamilton non riescono, però, a mettersi dietro i compagni di scuderia. Nell’avvicinarsi al giro di boa, Norris prova ad aprire un po’ di luce nei confronti di Antonelli ma il bolognese tiene duro per provare a strappare all’inglese la prima posizione più avanti. Leclerc soffre in rettilineo e non riesce a riportarsi sotto all’Aston Martin di Alonso mentre Verstappen, risalito in quarta posizione, non è in grado di tenere il ritmo del trio di testa.

Fonte: X (@F1)

Il monegasco esagera in curva, blocca le ruote e costringe Hamilton a scartare per non causare un incidente: a sette giri dalla fine, Leclerc è a pochi decimi da Alonso mentre Antonelli è al limite della zona Drs, pronto ad approfittare di ogni errore di Norris. Il bolognese fa un finale splendido, avvicinandosi sempre di più all’inglese ma il pilota McLaren tiene duro, consentendo a Russell di rifarsi sotto. A pochi giri dalla fine, Leclerc riesce finalmente a mettersi alle spalle Alonso ma il quarto posto di Verstappen è ormai irraggiungibile. Mentre Antonelli sta dando il tutto per tutto per riprendere Norris, l’incidente di Bortoleto causa una doppia bandiera gialla e congela le posizioni in classifica. Vince quindi l’inglese della McLaren, che mette altri otto punti tra sé ed il compagno di scuderia, grandissima prova di Kimi Antonelli, discreto quinto posto per Charles Leclerc mentre Lewis Hamilton si deve accontentare della settima piazza.

Le vetture torneranno in pistaper le qualifiche che decideranno la griglia di partenza del Gran Premio del Brasile, che prenderà il via domenica 9 novembre alle 18, in diretta e in esclusiva su Sky.