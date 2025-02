F1, primi test a Sakhir: Ferrari così così con Hamilton, la sorpresa è Antonelli

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo un lungo inverno fatto di voci e speculazioni, finalmente la Formula 1 torna a fare sul serio. Le nuove vetture per la stagione 2025 sono scese in pista per la prima volta sul circuito di Sakhir fornendo agli appassionati i primi dati sulla competitività delle varie squadre. Gli occhi dei tifosi italiani sono ovviamente puntati sulla nuova Ferrari, portata in pista dall’ex campione del mondo Lewis Hamilton ma non sono mancate sorprese. La sessione della mattinata, infatti, ha visto un pilota italiano chiudere con il miglior tempo. Andrea Kimi Antonelli è stato il più veloce di tutti con la sua Mercedes, facendo meglio del nuovo pilota della Red Bull Liam Lawson. Hamilton al momento è quinto ma il panorama potrebbe venire rivoluzionato dalla sessione pomeridiana, che continuerà fino alle 17 italiane sul circuito del Bahrain. Vediamo come sono andate le cose.

Le squadre si nascondono

Le prove in corso oggi non sono ancora quelle ufficiali, al via da domani ma le risposte fornite dalla pista sono decisamente più significative di quanto visto finora dai test privati a Silverstone o Fiorano, che avevano entusiasmato i tifosi delle Rosse. Condizioni non ideali sul tracciato del Bahrain, visto che il vento porta sabbia sul tracciato il che spiega perché le scuderie top preferiscano dare spazio ai nuovi arrivi per la prima sessione, lasciando Leclerc, Russell e Verstappen ai box.

Anche le altre squadre si affidano alle seconde linee, tranne la Williams, che fa scendere in pista Albon invece dell’ex ferrarista Carlos Sainz. Con l’asfalto più gommato, i tempi sono iniziati a scendere ma rimanendo ben lontani da quelli fatti registrare l’anno scorso nelle qualifiche. Inevitabile che ci si nasconda un attimo, considerata l’importanza di far bene nella stagione dei 75 anni della Formula 1 ma si possono già trarre alcune indicazioni su quanto promettenti siano le varie vetture.

Sorpresa Antonelli

Ad aver impressionato più di tutti è il giovane italiano della Mercedes, al debutto in Formula 1, che ottiene il massimo dalle prime quattro ore del primo giorno, mettendo a referto ben 78 giri. Il suo 1’31”428 è il miglior tempo della sessione mattutina ma a stupire è il feeling del diciottenne bolognese con la W16. Traiettorie pulite, poche imprecisioni sia nel giro veloce che nel long run con maggior carico di carburanti ma soprattutto una costanza di rendimento che lascia presagire ottime cose.

Il tempo lascia il tempo che trova, visto che le scuderie sono interessate a raccogliere dati da passare agli ingegneri per sviluppare le vetture ma è comunque un debutto incoraggiante quello del pilota emiliano. A conferma che nessuno ha cercato davvero di spingere al massimo le vetture, il fatto che, a parte l’innocuo testacoda della Red Bull del neozelandese Liam Lawson, non ci siano stati né lunghi né incidenti. I primi cinque della classifica provvisoria sono infatti distanziati di non più di 4 decimi di secondo. Servirà attendere ancora per capire quanto veloci siano davvero le varie vetture.

Tanto lavoro per Hamilton

Se la Red Bull è apparsa già piuttosto competitiva senza che il campione del mondo Verstappen si sieda al volante, Albon e Tsunoda hanno distacchi per ora molto contenuti, col giapponese a soli 182 millesimi dal tempo di Antonelli. Come se l’è cavata Lewis Hamilton nel suo primo giorno con la Ferrari? Difficile giudicare. Il campione britannico ha inanellato ben 70 giri, molti dei quali a serbatoio pieno per valutare la vettura sul passo gara e senza mai spingere troppo la nuova power unit. La scuderia di Maranello è più interessata a raccogliere dati sul nuovo assetto aerodinamico e testare tutte le nuove mescole delle coperture portate in Bahrain dalla Pirelli.

Hamilton non è ancora apparso del tutto a suo agio con la SF-25, specialmente sul giro veloce, quando si è notato come dovesse correggere spesso la traiettoria in curva.

Il quinto posto non è certo la fine del mondo ma avrà raffreddato gli entusiasmi di quei ferraristi che già parlavano apertamente di titolo mondiale dopo i test privati di Fiorano. Vedremo come se la caverà, sceso in pista pochi minuti fa per la sessione pomeridiana a Sakhir.