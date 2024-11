F1, Verstappen conquista la pole in Qatar. Deludono le Ferrari

Ascolta ora 00:00 00:00

Max Verstappen, fresco campione del mondo, ha conquistato la pole del Gran Premio del Qatar, penultima prova del Mondiale. Il pilota della Red Bull con il tempo di 1'20"520 ha preceduto la Mercedes di George Russell di 55 millesimi. Le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri precedono la Ferrari di Charles Leclerc, l'altra Mercedes di Lewis Hamilton e l'altra rossa di Carlos Sainz, seguito poi dall'altro spagnolo Fernando Alonso. Al Cavallino servirà una grande rimonta in gara per guadagnare sulla McLaren e rimandare l’esito del Mondiale costruttori tra le curve di Losail. Verstappen rischia di ricevere una penalità di tre posizioni per impeding su Russell. Sainz potrebbe essere penalizzato per una uscita pericolosa dal box (unsafe release) nella quale ha rischiato di tamponare la Mercedes di Hamilton.

La seconda metà della griglia parte con la sesta fila occupata da Pierre Gasly (Alpine) e da un sorprendente Guanyu Zhou con la Stake F1 Sauber che porta due macchine nel Q2 e Valtteri Bottas subito dietro al compagno di squadra cinese: settima fila per il finlandese insieme a Yuki Tsunoda (VISA Cash App). Ottava fila per Lance Stroll con la seconda Aston Martin e per Alexander Albon con la Williams. Dalla nona e penultima fila scatteranno Liam Lawson e Nico Hulkenberg che non ripetono i rispettivi exploit della qualifica-sprint del venerdì sera, quando sia il neozelandese che il tedesco erano arrivati fino alla fase finale. Decima e ultima fila per il rookie argentino Franco Colapinto con l'altra Williams e per il francese Esteban Ocon.

Nel pomeriggio la McLaren ha centrato la doppietta nella gara sprint, allungando in classifica costruttori sulla Ferrari. Il pilota australiano Oscar Piastri ha preceduto il britannico Lando Norris che dopo aver condotto la gara fin dal primo giro ha ceduto nel rettilineo finale la prima posizione al compagno di squadra, ricambiando il favore nella sprint di San Paolo del Brasile, quando l'inglese era in lotta per il titolo piloti. Terza la Mercedes di George Russell. Quarta e quinta la Ferrari con Carlos Sainz a Charles Leclerc. A chiudere la top ten Hamilton, Hulkenberg, Verstappen, Gasly e Magnussen.

Con questa doppietta la McLaren conquista 15 punti e si porta a 623 punti nel, distanziando di 30 punti la Ferrari che sale a 593 punti con i nove guadagnati oggi. La scuderia di Woking domani potrebbe già laurearsi campione del mondo (titolo che non vince dal 1998) se otterrà 14 punti più della Ferrari.