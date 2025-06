Ferrari, quelle voci sull'addio di Leclerc

Ascolta ora 00:00 00:00

Le cose non vanno come auspicavano i tifosi (e il team). La Ferrari, nonostante i segnali di ripresa degli ultimi due gran premi (due podi consecutivi non sono niente male), vive qualche tensione, con il team principal Fred Vasseur che viene messo sotto esame dalla proprietà. E circolano già persino i nomi dei possibili sostituti: Antonello Coletta e Christian Horner, anche se sono solo voci. A questo si deve aggiungere un certo nervosismo dei piloti, specie Lewis Hamilton. Ma anche Charles Leclerc non è tranquillo.

Il francese, che non è partito benissimo in questo Mondiale, ovviamente non può godere del fatto che Vasseur venga messo in discussione. Ha un contratto di altri quattro anni con la Rossa, ma le strade potrebbero separarsi prima. Certo, ci sarebbero delle clausole da pagare in caso di separazione, ma gli accordi tra le parti si possono sempre trovare con reciproca soddisfazione.

Il Corriere della Sera scrive che l'entourage del monegasco avrebbe forti dubbi sul futuro del 27enne alla Rossa, con il pilota che si starebbe guardando intorno per non farsi trovare impreparato.

C'è da dire che anche Lewis Hamilton non ha portato, sino ad ora, ciò che si sarebbero aspettati tifosi e dirigenti della scuderia di Maranello. Da campione quale è ammette di avere delle difficoltà, ma è indubbio che tra i suopi problemi ci sia anche il rapporto con il più giovane e agguerritissimo collega. Nella mente dell'inglese potrebbe farsi strada l'idea di non essere abbastanza sostenuto dalla squadra, con tutti i rischi del caso.

Intanto Vasseur guarda avanti e ostenta fiducia. Non può fare altrimenti. "Abbiamo lavorato con il massimo dell’impegno in fabbrica a Maranello per prepararci al meglio al Gran Premio del Canada, che si disputa su un circuito molto diverso rispetto a quelli su cui abbiamo corso recentemente".

"Arriviamo da una serie di gare in cui abbiamo fatto progressi sia in termini di prestazioni che di esecuzione specialmente la domenica. Vogliamo continuare su questa strada, massimizzando il nostro risultato anche a Montreal e portando a casa il miglior bottino di punti possibile".

