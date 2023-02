Ford ritorna in Formula 1 dal 2026: partnership con Red Bull

Grande ritorno in Formula 1 per la casa automobilistica statunitense Ford, al fianco di Red Bull Racing. La partnership tra Ford e Red Bull partirà immediatamente come supporto tecnico per passare poi alla fornitura di motori a partire dalla stagione 2026. L’intesa prevede la collaborazione tra Red Bull powertrains e Ford per fornire motori ibridi alle squadre di Formula Uno di Red Bull e di AlphaTauri.

Ford si era ritirata dalla Formula 1 nel 2004 dopo 38 anni e dopo grandi successi ottenuti soprattutto negli anni Sessanta e Settanta. La casa statunitense è la terza produttrice di motori con maggiori successi nella storia della Formula 1 con la bellezza di dieci 10 titoli costruttori e 13 titoli tra i piloti. Stefano Domenicali, numero uno del circus ed ex team principal della Ferrari ha commentato così il ritorno di Ford: "È un’ottima notizia per lo sport e siamo felici di veder tornare partner già impegnati in Formula Uno".

"I numeri a livello globale sono enormi per la Formula 1" , ha dichiarato all’Associated Press Mark Rushbrook, direttore globale di Ford Performance. "Soprattutto negli Stati Uniti, dove la crescita e la diversità dei fan è enorme. Questo è importante per noi. Non vogliamo solo gareggiare e imparare la tecnologia. Dobbiamo farlo. Ma dobbiamo anche essere in grado di connetterci con i fan".

La Red Bull toglie i veli

Nel frattempo, la Red Bull campione sia tra i costruttori che tra i piloti nel 2022, ha svelato i suoi veli nel 2023.

Meet the #RB19 Our car for the 2023 #F1 season pic.twitter.com/ilCfMQMxW4 — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) February 3, 2023

La nuova livrea della RB19 è sostanzialmente identica a quella dello scorso anno che il due volte iridato Max Verstappen e Sergio Perez porteranno in pista il prossimo 5 marzo in Bahrain. La nuova monoposto è stata svelata a New York. La metropoli americana è stata anche il palcoscenico ideale per l'ufficializzazione della partnership tra Red Bull e Ford.

Max Verstappen ha commentato positivamente la sua nuova monoposto con cui lotterà ancora per difendere il titolo: "Siamo emozionati, qui negli USA avremo tre gare molto diverse tra di loro. Siamo molto ottimisti per la difesa dei nostri titoli. È bello realizzare i propri sogni di bambino: iniziare a correre, entrare in Formula Uno... poi la prima pole, la prima vittoria, il primo titolo. Mi sono gradualmente levato tutte le soddisfazioni possibili, ora si tratta di confermarsi e non è per nulla facile. Si migliora e si impara anno dopo anno".