Formula 1, Mercedes pesca ancora in Italia: dopo Antonelli tocca al giovanissimo Perico

La Mercedes, sempre alla ricerca di giovani talenti da mettere sotto contratto e da far crescere, con l'obiettivo un domani di affidar loro il volante delle vetture che corrono nei più prestigiosi campionati automobilistici a cui prende parte la casa di Stoccarda, ha nuovamente pescato in Italia: dopo il bolognese Kimi Antonelli, infatti, è ora il turno del bergamasco Niccolò Perico, 11 anni.

Nonostante la sua giovanissima età, Niccolò si è già messo in luce sui kart, con tre finali nella WSK Super Master Series 2026 e tre vittorie: i risultati da lui centrati hanno attirato l'attenzione del colosso di Stoccarda, che ha deciso di inserirlo nello Junior Programme insieme al tedesco Devin Titz. La via pare proprio tracciata per il giovane italiano, dal momento che la medesima trafila è stata fatta sia da George Russell che da Kimi Antonelli, oggi al volante della Mercedes nel campionato di Formula 1

Figlio di Alessandro Perico, ex pilota di Rally ad oggi impegnato nella gestione del suo team, la PA Racing, Niccolò è nato ad Alzano Lombardo il 15 dicembre del 2014. La passione per le auto, trasmessa certamente dal padre Alessandro, lo porta a correre fin da giovanissimo, e a centrare la prima vittoria a 9 anni: nel 2023 tagliò per primo il traguardo al 51esimo Trofeo delle Industrie nella categoria Mini U10 a Lonato, una gara lunga, difficile e prestigiosa a livello mondiale. Nel 2024 Niccolò trionfa nel campionato nazionale della stessa categoria nell'ACI Karting, vincendo il Trofeo Margutti e il Trofeo delle Industrie.

L'anno dopo il salto alla Mini Gr.3, dove corre per il Team Driver Racing Kart, vincendo la ROK Cup Superfinal nonché il titolo del Champions of the Future. Brucia le tappe, Niccolò, che all'inizio del 2026 debutta nella categoria OK-N Junior per la KR Motorsport, arrivando a dominare in poche gare la classifica generale. Alla prima gara a La Conca primeggia in prefinale e finale, e altrettanto fa a Sarno. A Viterbo fa mangiare la polvere a tutti in prefinale, e dalla pole position vince la finale infliggendo due secondi di distacco al suo più diretto inseguitore. Il dominio inizia a farsi già sentire anche nella generale, dove Niccolò ha circa il doppio dei punti rispetto al secondo in classifica. La casa di Stoccarda ha deciso di supportarlo e di farlo crescere grazie all'inserimento nel suo programma dedicato ai più giovani.

"È un grande onore per me entrare nel Junior Programme del Mercedes-AMG F1 Team", ha spiegato il ragazzo dopo l'ufficializzazione della notizia, "sono

fiducioso che questo sarà un passo decisivo per la mia carriera". "Il suo debutto internazionale è stato niente meno che eccezionale", ha dichiarato con soddisfazione il Driver Development Advisor di Mercedes Gwen Lagrue.