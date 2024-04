Formula Uno, bandiera rossa al primo giro: cosa è successo

Grande paura durante il Gran premio del Giappone che si sta correndo questa mattina per il quarto appuntamento mondiale della Formula Uno. Subito dopo la partenza, al primo giro, c'è stato un contatto tra la RB di Daniel Ricciardo e Alexander Albon, con il pilota della Williams che ha avuto la peggio finendo sul muro in curva 3. Fortunatamente, lo schianto non ha avuto conseguenze per Albon ma entrambi i piloti sono stati costretti al ritiro. Sono rimaste, quindi, immutate le prime posizioni con le Red bull di Verstappen e Perez ai primi due posti seguiti da Norris (Mc Laren) e Sainz (Ferrari). All'ottavo posto l'altro ferrarista Leclerc. Si è dovuto ripartire dalla griglia con due giri in meno da effettuare.

La gara è stata fermata per circa 30 minuti per permettere le operazioni di ripristino della pista e per effettuare le necessarie verifiche di sicurezza del circuito di Suzuka. Entrambi i piloti stanno bene e l'incidente, secondo quanto comunicato dalla Fia, sarà investigato a fine gara. Sia Ricciardo e Albon, che non hanno ripreso la gara a seguito dello scontro, hanno avuto un chiarimento e si sono diretti verso i rispettivi box. La ripresa della gara è avvenuta senza particolari problemi dalla griglia di partenza.

A metà gara, Max Verstappen è riuscito a mantenere la sua posizione in testa alla gara davanti all'altra Red Bull di Sergio Perez e alla Ferrari di Carlos Sainz.