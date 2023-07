Formula Uno, dominio Red Bull nelle prime prove libere a Silverstone

Anche a Silverstone è stato un dominio Red Bull nella prima sessione di prove libere. Max Verstappen ha chiuso al primo posto davanti al collega Sergio Perez, terzo Albon con la Williams, quarto Alonso cone l'Aston Martin. Solo quinto Charles Leclerc con Carlos Sainz settimo con l'altra Ferrari, sesto in mezzo ai due ferraristi Esteban Ocon cona la sua Alpine. In Inghilterra a brillare è stato ancora una volta il campione del mondo in carica che appena montato il set di gomme soft ha fatto stabilire il miglior tempo in 1'28"600 precedendo di quattro decimi il compagno di squadra che aveva montato la mescola più morbida.

Terzo, quasi a sorpresa Alex Albon con la Williams, quarto Fernando Alonso con una delle due Aston Martin a precedere il monegasco del Cavallino. A completare la top ten l'ottavo posto di Lando Norris con la McLaren, nono Lance Stroll con l'altra Aston Martin, decimo tempo per Oscar Piastri. Solo dodicesimo Lewis Hamilton con la sua Mercedes, quattordicesimo George Russell.

Nella seconda metà della classifica, undicesimo posto per Nyck De Vries che chiude undicesimo con Alpha Tauri, sedicesimo il suo compagno di squadra Tsunoda. Come detto dodicesimo Lewis Hamilton, mentre non va oltre il tredicesimo tempo Pierre Gasly con la seconda Alpine, quattordicesimo Russell davantia Valterri Bottas. Logan Sargeant diciassettesimo davanti a Ghuanyu Zhou diciottesimo. Ultima fila virtuale per Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg, autori rispettivament del diciannovesimo e del ventesimo tempo con la Haas. Alle 17 la nuova sessione di prove libere