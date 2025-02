Brutto incidente per Jorge Martin: cos'è successo al campione del mondo di MotoGP

Ascolta ora 00:00 00:00

La prima fase di avvicinamento alla nuova stagione della MotoGp non si apre nel migliore dei modi per il campione del mondo Jorge Martin, vittima di un terribile incidente durante i test in corso di svolgimento nel circuito di Sepang, in Malesia. Caduto dopo esser stato sbalzato dal sellino della sua Aprilia, il pilota spagnolo ha riportato fratture multiple alla mano destra e al piede sinistro, e dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico dopo aver trascorso una notte in ospedale sotto osservazione.

L'esordio in pista da numero uno al mondo si è quindi rivelato molto negativo per "Martinator", che stava prendendo confidenza con la sua nuova RS-GP e avrebbe di certo avuto bisogno di continuare a provare per tutti e tre i giorni di test a disposizione dei piloti in Malesia. Nessuna possibilità, infatti, di tornare in pista, e non solo, purtroppo: l'iridato madrileno dovrebbe saltare anche le prossime sessioni, e al momento non è certo neppure che sarà in griglia di partenza per il primo gran premio della nuova stagione di MotoGp in Thailandia (28 febbraio – 2 marzo).

Dopo una prima caduta senza conseguenze, Martin ha perso nuovamente il controllo della sua Aprilia al 13esimo giro: giunto alla curva 2 del circuito di Sepang, dopo il cambio di direzione verso sinistra, il pilota è stato vittima di un tremendo "highside" a seguito di una perdita di aderenza del posteriore. Quando la moto si è raddrizzata di scatto, il pilota iberico è stato proiettato in alto, precipitando pesantemente al suolo. Per fortuna il casco ha attutito l'impatto della testa con l'asfalto, ma il numero uno al mondo ha riportato delle conseguenze: secondo quanto riferito dall'Aprilia si tratta della frattura della testa del quinto metacarpo della mano destra e delle fratture del terzo, quarto e quinto metacarpo del piede sinistro.

Subito dopo la caduta è stata esposta la bandiera rossa, che ha di fatto interrotto la sessione di prove per consentire l'intervento dei sanitari in pista: Martin è stato trasferito all'ospedale Aurelius di Nilai, dove sono stati effettiati tutti gli accertamenti del caso: la TAC e la risonanza magnetica alla testa hanno escluso problematiche più gravi, ma lo spagnolo dovrà restare sotto osservazione per tutta la notte.

Ovviamente le conseguenze dell'incidente impediranno all'iridato madrileno di proseguire la tre giorni di test di Sepang, ma, a quanto pare, non si tratterà dell'unica rinuncia. "Deve restare in osservazione 24 ore come da prassi quando si ha una commozione cerebrale" , spiega l'AD di Aprilia Racing Massimo Rivola a Sky Sport, "una volta dimesso tornerà in Europa per essere operato, sperando di accorciare i tempi di recupero" . "È onestamente abbastanza difficile che rientri per i test in Thailandia del 12 e 13 febbraio" , precisa l'amministratore delegato, "ma non si darà per vinto e cercherà di fare il massimo per rientrare prima possibile" . Ad ora pare a rischio anche l'esordio nel nuovo mondiale, in programma in Thailandia tra il 28 febbraio e il 2 marzo. "È il momento peggiore per un infortunio del genere, soprattutto quando hai un cambio così radicale nel team" , conclude Rivola.

Quello del pilota iberico non è l'unico incidente di un mercoledì decisamente problematico. Anche il connazionale Raul Fernandez, in sella a un'Aprilia-Trackhouse, è caduto, riportando la frattura del metacarpo della mano sinistra e di un dito del piede sinistro.

Brutto esordio in pista anche per l'italiano: il pilota romano delVR46 Racing Team ha chiuso il primo turno di prove col medesimo infortunio con cui si era conclusa la passata stagione, riportando una frattura alla clavicola della spalla sinistra. Pare che si tratti di una lesione meno grave di quella patita nel 2024, ma Di Giannantonio farà comunque ritorno in Italia per sottoporsi a un intervento chirurgico, in programma tra sabato 8 e lunedì 10 febbraio.