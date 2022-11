Gp Abu Dhabi, l'ultima pole di stagione è di Verstappen: seconda fila Ferrari

L'olandese Max Verstappen partirà dalla pole position nel GP di Abu Dhabi, ultima prova del Mondiale 2022 di Formula 1, in programma domani sul circuito di Yas Marina. Il pilota della Red Bull, che ha fatto segnare il tempo di 1'23''824, avrà al suo fianco il compagno di scuderia, il messicano Sergio Perez, mentre la seconda sarà occupata dalle Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Tutta Mercedes la terza fila, con Lewis Hamilton appena davanti al connazinale George Russell. Settimo tempo per Lando Norris, seguito da Esteban Ocon, mentre Sebastian Vettel, all'ultima gara della carriera, partirà nono, davanti a Daniel Ricciardo.

L'ultima gara di Vettel

Il grande protagonista di questa sessione di qualifiche è stato di sicuro Vettel. Celebrato dai colleghi con caschi che omaggiano i suoi colori, il quattro volte campione del Mondo ha sfoderato una prestazione d'altri tempi che lascia intendere come avesse ancora molto da dare in termini di velocità. Alla fine chiude con il 9° tempo, eguagliando il miglior risultato stagionale in prova. Aveva annunciato nei mesi scorsi l'addio al Circus, e l'emozione che aleggia su tutto il paddock per l'addio del pilota tedesco è palpabile.

Cinque anni in Ferrari, dal 2015 al 2020, culminati in due secondi posti con qualche rammarico per il titolo che non è arrivato, come ha ammesso Mattia Binotto. Ecco quindi che la Ferrari ha regalato a Seb il cofano della sua monoposto ai tempi in cui vestiva di rosso, con tanto di numero 5 in bella vista e delle firme di tutta la squadra del Cavallino. Presenti sia i piloti attuali, Charles Leclerc e Carlos Sainz, oltre a tutto il team. Il team principal della Ferrari ha speso due parole per Vettel, dicendo: "Bravo Seb, perché ci hai insegnato molto. E grazie di tutto" , mentre il tedesco, super sorridente, ha risposto con un semplice, ma significativo: "Grazie, siete sempre nel mio cuore. Siete unici".

La griglia

Questa dunque la griglia di partenza per il Gp di Abu Dhabi che partirà domenica 20/11 alle 14 (ora italiana)

Max Verstappen (Ola/Red Bull); Sergio Merez (Mes/Red Bull)

Charles Leclerc (Mon/Ferrari); Carlos Sainz (Spa/Ferrari)

Lewis Hamilton (Gbr/Mercedes); George Russell (Gbr/Mercedes)

Lando Norris (Gbr/McLaren); Esteban Ocon (Fra/Alpine)

Sebastian Vettel (Ger/Aston Martin); Fernando Alonso (Spa/Alpine)

Yuki Tsunoda (Gia/Alpha Tauri); Mick Schumacher (Ger/Haas)

Daniel Ricciardo (Aus/McLaren); Lance Stroll (Can/Aston Martin)

Guanyu Zhou (Cin/Alfa Romeo); Kevin Magnussen (Dan/Haas)

Pierre Gasly (Fra/Alpha Tauri); Valtteri Bottas (Fin/Alfa Romeo)

Alexander Albon (Tha/Williams); Nicholas Latifi (Can/Williams)

