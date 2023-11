Gp del Brasile di F1, la tempesta fa crollare la tribuna: panico tra gli spettatori

La pioggia e il forte vento sono stati i protagonisti principali dell'inizio del weekend del gran premio del Brasile, terzultima tappa del mondiale di Formula Uno che si corre sul celebre circuito di Interlagos: oltre ai disagi in pista, tuttavia, ci sono state delle conseguenze anche sugli spalti, dato che la tempesta ha scoperchiato una delle tribune facendo collassare parte dell'impalcatura.

Interruzione delle prove

In effetti le previsioni meteo avevano anticipato la possibilità dell'arrivo di piogge proprio durante lo svolgimento delle qualifiche, tuttavia nessuno avrebbe mai immaginato la violenza della portata dell'evento atmosferico che si è abbattuto sul tracciato: a causa di ciò, tra l'altro, gli organizzatori si sono visti costretti a interrompere lo svolgimento del programma.

Il peggioramento delle condizioni meteo è stato pertanto determinante per definire la griglia di partenza della gara, dato che il nubifragio e le forti raffiche di vento che si sono abbattute sul tracciato di Interlagos hanno costretto la direzione di gara a eliminare i minunti conclusivi delle Q3. Tra l'altro le qualifiche erano già iniziate con un ritardo di 15 minuti sul programma per dare modo ai commissari di ripulire la pista dopo che nella sessione di prove libere, l'unica effettuata, alcuni piloti avevano subito delle forature per via della presenza di detriti sul tracciato.

Dopo la sospensione è arrivata l'interruzione definitiva delle qualifiche per questioni di sicurezza dei piloti. A ottenere la prima piazza in Brasile è stato il solito Max Verstappen, che ha portato a casa l'undicesima pole position di una stagione per lui trionfale. Dietro di lui partiranno, nell'ordine, la Ferrari di Charles Leclerc, ottimo secondo, le redivive Aston Martin di Lance Stroll, terzo, e Fernando Alonso, quarto, e le due Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell.

Paura sugli spalti

La violenta ondata di maltempo, come anticipato, non ha avuto purtroppo ripercussioni solo in pista: le fortissime raffiche di vento hanno infatti causato dapprima lo scoperchiamento di una delle tribune e quindi il crollo di una parte delle impalcature che le sorreggevano. Grande paura tra i numerosi spettatori assiepati al di sotto della copertura per trovare riparo dal nubifragio che si è abbattuto improvvisamente sul circuito del gran premio del Brasile.

Grazie alle immagini diffuse sui social network da alcuni dei presenti è possibile assistere all'attimo esatto in cui ha avuto inizio il crollo: per fortuna non ci sarebbe nessun ferito grave, almeno stando a quanto riferito da un portavoce dell'organizzazione, anche se non è chiaro quanti dei presenti abbiano avuto necessità di ricorrere alle cure del pronto soccorso. "Che 10 minuti spaventosi in pista!" , ha scritto il fotografo Andy Hone, che si trovava nelle vicinanze del crollo. "Il tetto di una tribuna è crollato all'ultima curva e sono stato quasi decapitato dalla caduta di detriti!".