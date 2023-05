GP Monaco, cosa aspettarsi e dove vederlo in tv

Dopo l'annullamento della tappa di Imola per l'alluvione che ha devastato l'Emilia-Romagna, la carovana della F1 si sposta a Montecarlo, per l'appuntamento più glamour dell'anno. Lo storico circuito cittadino è un groviglio di stradine intricate, in cui non sono ammessi errori. Nel GP di Monaco il sorpasso in pista è quasi un'utopia, soprattutto con le ultime generazioni di monoposto, dunque la posizione in qualifica diventa determinante per il risultato della gara, insieme alle strategia dal muretto box.

Cosa aspettarsi in pista

La sessione di qualifiche del sabato ci ha ricordato che questo campionato ha un unico padrone: Max Verstappen. L'olandese ha fulminato uno scatenato Fernando Alonso che, fino a pochi istanti dal termine, stava per assaporare il ritorno davanti a tutti in terra monegasca dove già in passato ha fatto la differenza. Bisogna aspettarsi un principe delle Asturie pronto a tutto, perché con la sua Aston Martin, specialmente in questa gara, ha l'opportunità di tornare a una vittoria che gli manca dal 2013. Il favorito, in ogni caso, resta l'attuale campione del mondo.

Per quanto riguarda il padrone di casa, Charles Leclerc, dopo aver conquistato in pista la terza piazza della griglia, è stato retrocesso di tre posizioni per aver ostacolato Lando Norris nel suo giro lanciato. Difficilmente il pilota della Ferrari potrà giocarsi il gradino più alto del podio, ma sicuramente cercherà di strabiliare i suoi tifosi sulla pista a lui più affezionata. Dunque Ocon, con una rediviva Alpine, aprirà la seconda fila davani all'altro ferrarista Sainz, mentre la nuova versione della Mercedes, all'esordio stagionale a Monaco, non ha particolarmente impressionato.

Orario e come vedere il GP di Monaco in tv

L'orario della Grand Prix di Monaco è alle 15 di domenica 28 maggio 2023. L'evento viene trasmesso in diretta sui canali Sky Sport 1 e Sky Sport F1 e in streaming su Now e SkyGo, quest'ultima esclusiva dei clienti Sky. Il canale televisivo TV8 trasmetterà la gara in differita alle ore 18.