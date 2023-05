F1, GP Monaco: Verstappen conquista la pole davanti ad Alonso e Leclerc

Il campione del mondo Max Verstappen su Red Bull conquista la pole position del GP di Monaco in 1.11.365 beffando solo nelle ultime due curve il tempo di Fernando Alonso a +0.084 che con l'Aston Martin ha chiuso al secondo posto. Terzo posto per la Ferrari di Charles Leclerc a +0.106. Il monegasco è sotto investigazione per aver ostacolato Norris in Q3 sotto il tunnel mentre era lanciato nel giro veloce. Si attende il giudizio dei commissari, rischia tre posizioni.

Seconda fila e quarto tempo per Esteban Ocon che anticipa l'altra rossa di Carlos Sainz e la Mercedes di Lewis Hamilton. Chiudono la top ten Pierre Gasly. George Russell, Yuki Tsunoda e Lando Norris. Partirà 20° invece Sergio Perez con l'altra Red Bull, a causa di un incidente nel corso del Q1.

Nonostante una grande performance Charles Leclerc non nasconde la sua amarezza per il terzo posto nelle qualifiche del GP di Monaco: "Non sono soddisfatto, ma d'altro canto dobbiamo guardare quella che è la situazione attuale della macchina - le parole del pilota Ferrari -. È stato weekend complicato, ho faticato tanto sugli avvallamenti. In qualifica ci siamo un po' ripresi, mi sono sentito più a mio agio e tutto sommato contento, ma fare la pole sarebbe stato meglio. Qui tutto possibile? Sì, ma servirà più fortuna rispetto agli altri anni. Non so come siano le previsioni, forse se piove potrebbe cambiare qualcosa. Io sicuramente darò tutto e vedremo quale sarà il risultato".

La griglia di partenza

1. Verstappen (Red Bull) 1'11"365

2. Alonso (Aston Martin) 1'11"449

3. Leclerc (Ferrari) 1'11"471

4. Ocon (Alpine) 1'11"553

5. Sainz (Ferrari) 1'11"630

6. Hamilton (Mercedes) 1'11"725

7. Gasly (Alpine) 1'11"933

8. Russell (Mercedes) 1'11"964

9. Tsunoda (AlphaTauri) 1'12"254

10. Norris (McLaren) 1'12"254

11. Piastri (McLaren) 1'12"395

12. De Vries (AlphaTauri) 1'12"428

13. Albon (Williams) 1'12"527

14. Stroll (Aston Martin) 1'12"623

15. Bottas (Alfa Romeo) 1'12"625

16. Sargeant (Williams) 1'13"113

17. Magnussen (Haas) 1'13"270

18. Hulkenberg (Haas) 1'13"279

19. Zhou (Alfa Romeo) 1'13"523

20. Perez (Red Bull) 1'13"850

Dove vedere il GP di Monaco

La Formula 1 torna in pista dopo la pausa forzata dello scorso weekend, con l'annullamento del GP di Imola causato dal tragico alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna. Il circus si sposta nel Principato di Monaco per l'appuntamento più glamour dell'anno, il GP di Monaco. Si corre sul tradizionale circuito cittadino sulle strade di Monte-Carlo, lungo 3.337 km e da percorrere 78 volte. Si riparte con il duello iridato tra le due Red Bull del leader della classifica Verstappen e del compagno Perez, autentico mago dei circuiti cittadini. Gara speciale per Leclerc, nato e cresciuto a Monaco, che cercherà la prima vittoria sulle strade di casa.

Il Gran Premio di Monaco sarà trasmesso live su Sky fino a domani, 28 maggio, su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Domenica la gara sarà in esclusiva live dalle 15.00, con la telecronaca di Carlo Vanzini e Marc Gené, Roberto Chinchero insider ai box. Federica Masolin conduce gli approfondimenti di pre e post gara con Davide Valsecchi. Inoltre sarà possibile vedere la gara della domenica (ore 18.00) in differita su TV8.