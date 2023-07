GP Ungheria, Leclerc davanti a tutti nelle libere 2: solo 11° Verstappen

La Ferrari di Charles Leclerc è la più veloce nelle seconde libere in vista del Gran Premio d'Ungheria di Formula 1. Dopo la pioggia che ha condizionato la prima sessione di prove libere, sul tracciato asciutto dell'Hungaroring è il pilota monegasco a firmare il miglior tempo nella seconda sessione di giornata.

Dietro di lui dimostra ancora grandi cose la McLaren con Lando Norris, che chiude ad appena 15 centesimi di secondo dal tempo del monegasco. Terza la Alpine Renault di Pierre Gasly (+0"232). Più lontani invece gli altri piloti dei top team: solo decimo Carlos Sainz con l'altra Rossa seguito dalla Red Bull di Max Verstappen (leggermente in difficoltà anche nel passo gara), 16° tempo per Lewis Hamilton su Mercedes. Dopo l'incidente della sessione precedente Sergio Perez non va oltre un 18° crono con l'altra Red Bull, mentre George Russell, reduce dal miglior tempo nelle FP1 disputate sotto la pioggia, chiude addirittura ultimo con la Mercedes. Daniel Ricciardo al suo ritorno come pilota titolare in F1 in Alpha Tauri si piazza 14°.

FP2 CLASSIFICATION



Charles Leclerc takes the top spot to cap off our Friday running #HungarianGP #F1 pic.twitter.com/45VkS6TGTA — Formula 1 (@F1) July 21, 2023

Le libere 1

Prima sessione di prove libere del Gran Premio di Ungheria sul tracciato di Nepliget, andata avanti sotto la pioggia battente e conclusasi con il primo tempo di George Russell a 1:38.795.

Il pilota Mercedes si piazza davanti alla McLaren di Oscar Piastri, dietro di tre decimi, e l'Aston Martin di Lance Stroll, terzo e distante un secondo e due decimi dal britannico. Quarto tempo per l'altra McLaren di Lando Norris che chiude con un secondo e quattro decimi di svantaggio rispetto al miglior tempo della sessione, mentre seguono in quinta e sesta posizione Fernando Alonso (Aston Martin) e Valtteri Bottas (Alfa Romeo).

FP1 CLASSIFICATION



Russell tops a rain-affected first practice in Hungary #HungarianGP #F1 pic.twitter.com/YrcMebrSNs — Formula 1 (@F1) July 21, 2023

Settima, invece, la Ferrari di Charles Leclerc, con tempi non velocissimi anche a causa della pioggia. Prima sessione di prove interrotta per due volte a causa della bandiere rosse causate prima dall'incidente di Sergio Perez (Red Bull), e poi da quello della Ferrari di Carlos Sainz, che però ha perso la sua Ferrari poco dopo curva 3 ed è rimasto piantato sul cordolo, prima di essere liberato dai commissari di pista. A concludere la top ten Zhou Guanyu (Alfa Romeo), Logan Sergeant (Williams) e Nico Hulkenberg (Haas).

Nuovo errore di Perez

Non poteva fare peggio Sergio Perez nella prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Ungheria. Il pilota messicano, infatti, ha perso il controllo della sua Red Bull nel primo giro lanciato con gomme medie. Checo ha toccato l’erba con la posteriore sinistra in approccio di Curva-5 andando in testacoda e impattando in maniera abbastanza pesante contro le barriere. La sua RB19 #11 ha subito danni alla sospensione anteriore sinistra e all’ala anteriore, con la speranza che l’impatto laterale non abbia danneggiato il cambio, nuovo, montato sulla monoposto di Perez.

Sergio Perez clips the grass and his FP1 ends in the barriers #HungarianGP #F1 pic.twitter.com/2sWABZXYQl — Formula 1 (@F1) July 21, 2023