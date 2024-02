“Hamilton in Ferrari con Leclerc”. La trattativa che scuote la F1

Lewis Hamilton alla Ferrari non è più una suggestione. In Inghilterra la danno già per fatta, secondo quanto riporta Sky UK e anche Il Corriere della Sera rilancia questa ipotesi.

Il mercato piloti della F1 si infiamma con il primo giorno di febbraio. Esattamente sette giorni dopo l'annuncio del rinnovo pluriennale del contratto di Charles Leclerc, prende quota ora dopo ora l'ingaggio di Hamilton da parte della Scuderia di Maranello il prossimo anno al posto di Carlos Sainz, il cui contratto scade al termine del Mondiale che prende il via tra poco più di un mese con il Gran Premio del Bahrain di sabato 2 marzo.

Gli ultimi rumors parlano di trattative molto avanzate e di chiusura dell'accordo entro la fine di questa settimana, se non prima. Il pilota inglese è attualmente legato a Mercedes da un contratto che si estende fino al 2025 ma per l'anno prossimo si tratterebbe "solo" di un'opzione con una clausola rescissoria. A convincerlo ad accettare la corte ferrarista sarebbero il lungo digiuno di vittorie (nessun successo nelle due ultime stagioni), le migliori prospettive di competitività delle Rosse rispetto alle Frecce d'Argento e il sogno dell'ottavo titolo iridato da record assoluto al volante di una Ferrai, superando nella storia delle corse Michael Schumacher.

Cosa sta succedendo

Quello che da sempre è stato un sogno per molti, ora è una certezza: in attesa anche dell'ufficialità da parte della Ferrari, dal Mondiale 2025 Lewis Hamilton sarà un pilota della Scuderia di Maranello. Il team di Brackley ha convocato una riunione quando saranno le 15 italiane (14 in Inghilterra). Non c'è dubbio che gli sviluppi della vicenda Hamilton siano il primo argomento all'ordine del giorno. Di fatto l'arrivo di Hamilton in Ferrari indica che la trattativa per il rinnovo di Sainz ha preso una piega diversa da ciò che si pensava, visto che Hamilton prenderà il posto di Carlos.

L’arrivo di Hamilton può spingere diversi tecnici (indecisi) a scegliere la Ferrari per lavorare con lui. Sarà inoltre anche un grande aiuto per Leclerc, senza infine tralasciare un "piccolo dettaglio", quello di poter diventare per l’ottava volta campione e farlo con la Ferrari. Sir Lewis avrà 40 anni al via di quella stagione, ma età a parte il suo arrivo assumerebbe gli stessi contorni sensazionali che videro approdare Cristiano Ronaldo alla Juventus.

E come per CR7, porterebbe molti vantaggi in termini di marketing, visibilità e soprattutto di risultati. Insomma il sogno è sempre più vicino ad avverarsi, per Hamilton e la Ferrari.