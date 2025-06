"Ho bloccato il freno", "Idioti". Scintille tra Verstappen e Antonelli al Gp d'Austria

È durata pochissimi metri la gara di Max Verstappen e Kimi Antonelli al Gran Premio d'Austria. Il giovane pilota della Mercedes, che scattava dalla nona casella, è stato protagonista del più classico degli strike, sbagliando totalmente la staccata in curva 4 e prendendo in pieno il campione iridato.

Amarezza e delusione per il giovane pilota italiano, reduce alla maturità a scuola e da un incoraggiante podio in Canada. Ma anche e soprattutto per Verstappen, che vede sbiadire sempre di più le velleità della caccia al titolo mondiale. Eppure l'olandese parte bene, passando da sesto in griglia a quinto grazie a un ottimo scatto. Poi un istante prima di essere colpito da Antonelli, si trova al centro della pista, a bassa velocità a causa del traffico. Quando Kimi inizia la curva, frenando, le gomme non aderiscono bene sull’asfalto e lo sterzo fa un movimento innaturale. La Mercedes, fuori controllo, centra in pieno la Red Bull.

Un errore chiaro da parte di Antonelli, che ammette via radio col proprio box la responsabilità dell'accaduto: "Ho bloccato il freno". Ben più bollente il team radio del quattro volte campione del mondo di Formula 1: "Sono fuori. Sono stato colpito come un matto. Fottuti idioti!" . In quel momento peraltro Verstappen non aveva ancora ben chiaro chi lo avesse preso in pieno. I due piloti finiscono fuori pista. La direzione di gara fa entrare subito la safety car e le gru per rimuovere dalla pista le due vetture. Entrambi scendono dalle rispettive monoposto, Verstappen prima saluta i tifosi e poi si dirige verso Antonelli (visibilmente desolato e deluso), chiedendogli cosa sia successo. Il diciottenne bolognese fornisce la sua versione dei fatti all’olandese, convincendolo della sua buonafede.

Max Verstappen and Kimi Antonelli after the accident pic.twitter.com/WGEnBF55o1 — Laura (@formuLau16) June 29, 2025

A quel punto il campione del mondo si toglie il casco, annuisce e gli dà una pacca sulla spalla, comprendendo pacificamente l'accaduto. Insomma finisce nel migliore dei modi, quello che sembrava il preludio ad un durissimo scontro fuori pista. Ma anche in queste occasioni si vedono i grandi campioni.

Anche perché il verdetto dopo il weekend in Stiria è senza appelli per Verstappen, che perde terreno dalle McLaren di Norris e Piastri, primo e secondo nella gara di Spielberg. Il Mondiale torna dal 4 al 6 luglio a Silverstone e Max sarà chiamato all'ennesima reazione.